Zahuktava se politička kampanja za lokalne izbore: "Ta taktika se već pokazala pogrešnom, a ovo će biti ključno"

Kampanja se još nije do kraja zahuktala, a prava "gužva" tek slijedi jer sada svi traže svoje pozicije, smatra politički analitičar Tihomir Cipek.

"Kampanja tek počinje i mislim da će biti jako zanimljiva i dinamična", dodao je.

Cipek je istaknuo i da kampanjom za lokalne izbore neće dominirati samo lokalne teme.

"Ljudi misle na dječji vrtić i igralište, na komunalnu infrastrukturu, na novu cestu, ali to se ne odvija na Marsu, odvija se u Hrvatskoj. Dakle, nužna je komunikacija između Vlade i lokalnih institucija, tako da u kampanji uvijek imate sve. Osobito ako stranka dobro stoji na nacionalnoj razini, ona će potencirati te teme", rekao je Tihomir Cipek.

Za HDZ-ove poruke kako se bez njih de facto ne može ni na lokalnoj razini, politički analitičar Dnevnika Nove TV je rekao: "Naravno, svatko koristi svoju prednost. Tako je i s HDZ-om i ja mislim da je to dobra kampanja, osobito za grad Zagreb i neke velike sredine."

Hrvoje Krešić i Tihomir Cipek - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Posebno je dinamično u aktualnoj kampanji to što su se neki ministri kandidirali za gradonačelnike. Po tome se vidi da je HDZ-u, a i nekima drugima, stalo da pobijede na izborima na lokalnoj razini. S druge strane, to govori da stranke nisu dovoljno radile, smatra Cipek.

"Stranke zapravo u Hrvatskoj nemaju dovoljno snažnu infrastrukturu i ne rade na terenu dovoljno dobro i snažno sa svojim ljudima da bi se onda zapravo iz svijeta života i svijeta lokalne politike naprosto pojavili ljudi koji bi bili sposobni i željni voditi", dodao je.

Utrka za Zagreb je posebno neizvjesna, a tako pokazuju i ankete.

"Razlika između nekih kandidata je jedan posto. To je u okviru statističke pogreške. Čini mi se da četvero ljudi imaju šanse, uz sadašnjeg gradonačelnika", rekao je Cipek i podsjetio da će građani u Zagrebu dobiti četiri glasačka listića - za gradonačelnika, Gradsku skupštinu, za vijeće te za mjesne odbore.

"Tu ljudi onda mogu kalkulirati. Ključno je tko će ući u drugi krug i tko će se suprotstaviti Tomaševiću", dodao je.

Hrvoje Krešić i Tihomir Cipek - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ocijenio je da Tomislav Tomašević i platforma Možemo!, koja po prvi put brani poziciju jer je dosad samo napadala vlast, i dalje ima napadačku taktiku.

"Ta taktika se već u nekim aferama pokazala pogrešnom. Vi sasvim drugačije morate djelovati kad ukazujete na tuđe pogreške, a vi ste u neugodnoj situaciji kad drugi počnu ukazivati na vaše pogreške", rekao je Tihomir Cipek.

Što se tiče optužbi oporbe da je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić tempirao nedavna uhićenja neposredno prije izbora, Cipek je to ovako komentirao: "S jedne strane to ima utjecaja na percepciju hrvatskih građana na kvalitetu pravosuđa, ali ne može pravosuđe prestati raditi kad su izbori. Pa kod nas su svakih nekoliko mjeseci izbori. Onda bi pravni sustav potpuno prestao funkcionirati. Mislim da je to dio posla koji se treba prihvatiti i političari se trebaju s tim naučiti nositi."

Tihomir Cipek je u nastavku komentirao i mogućnost povratka nekih starih stranačkih kadrova, koji sada velikim strankama sada stvaraju probleme, kao što je to slučaj s Branimirom Glavašem ili gradonačelnikom Rijeke.

"Uvijek postoji dio birača koji se žele vratiti starim ljubavima i taj dio naravno oduzima dio kolača koje bi te stranke dobile, ali dosadašnje iskustvo nam govori da ti ljudi dosad nisu bili uspješni. Oni naravno dobiju određeni postotak glasova, ali uvijek manji. Stranke su stranke, mašine koje doslovno melju sve pred sobom, organizacija je vrlo važna", rekao je Cipek.

Ocijenio je, za kraj, da je suradnja predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića dobra i potrebna.