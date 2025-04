Branimir Glavaš objavio je u petak u Osijeku nezavisnu kandidaturu za župana Osječko-baranjske županije koju podržava koalicija Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB) i županijski odbor HSS-a.

Glavaš kaže da nije opterećen rezultatom, ali dodaje da je siguran kako će na predstojećim izborima polučiti rezultat koji će prisjesti i lijevima i desnima jer će minimalno imati velikih problema slagati Skupštinu odnosno gradska vijeća.

Dodao je da je osnovni motiv njegove kandidature sadašnja situacija u Osječko-baranjskoj županiji, gradu Osijeku i cijeloj Hrvatskoj.

"Nakon punih 35 godina od Oluje situacija je takva da se ne može sjediti prekriženih nogu i ruku i gledati što se u ovoj nesretnoj državi događa. Ne mogu se načuditi tko sve sjedi u Saboru. Kada se usporedi sastav Sabora iz 1990. sve do Tuđmanove smrti pa čak i 2001. kada je HDZ izgubio vlast to je bila reprezentativna garnitura ljudi kvalificirana da govori, predlaže i glasuje. Danas je to skupljeno s kolca i konopca i sjedi u Saboru, meni je to žao", kazao je Glavaš. "Zato se treba aktivno uključiti da se ta situacija promijeni".

Istaknuo je da je u ovoj hrvatskoj Vladi promijenjeno više od 30 ministara, jer su "ili totalno nesposobni ili su lopovi".

Također je podsjetio kako je 26. listopada 2023. nepravomoćno osuđen na sedam godina te da mu je s tim u vezi jedna bivša državna dužnosnica, a danas odvjetnica kazala kako joj je Vladimir Šeks rekao da će Glavašu biti pravomoćna presuda do 18. svibnja 2025. i da će presuda iznositi osam godina.

"Nakon toga sam odlučio da idem na izbore, ne samo zato što sam, ako budem izabran, uvjeren da ću bolje raditi posao od sadašnje garniture u OBŽ nego zbog razloga da će to biti šamar Vladimiru Šeksu i šamarčina hrvatskom pravosuđu", naglasio je Glavaš pozvavši Visoki kazneni sud da donesu pravomoćnu presudu i završite tu lakrdiju koja traje punih 20 godina.

Glavaš se na predstojećim lokalnim izborima bori za svoj treći mandat na čelu OBŽ, a najavio je kako će već u ponedjeljak predstaviti i kandidata za gradonačelnika grada Osijeka.