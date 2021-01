Zagrebački roditelji tijekom vikenda pokrenuli su peticiju kojom traže od grada sigurne koridore djeci na putu do škola.

O zahtjevu roditelja izvještavao je Dnevnik Nove TV posljednjih dana, reporteri su obilazili središte grada, uvjerili se u problem stanara i pješaka po donjogradskim ulicama, postavljali pitanja gradonačelniku.

Jutros su gradske službe izašle teren. Dva luka na zgradi u Gundulićevoj ulici u Zagrebu prijete padom. Zgrada se nalazi preko puta škole. Oko zgrade je postavljena traka. "Vatrogasci su došli i samo napravili prvu pomoć koliko su mogli i sada ne znamo što ćemo dalje", napominje stanarka zgrade Nataša Kozić Marjanović.

Vatrogasci su bili jučer, a i danas su ponovno došli. Stanarka Nataša kaže kako su joj rekli da oni ne mogu riješiti slučaj i da tu treba građevinska kranska dizalica. "Preteško je, njihove dizalice mogu dići do 350 kila, ovo je preko tisuću kila", ističe.

Vatrogasci su došli nakon najave gradonačelnika da će poslati službe i riješiti problem. "Odgovorno tvrdim da 18. siječnja neće trebati nijedan tunel, ja sam preuzeo koordinaciju jutros u 9 sati sanacije i obilježenih zgrada trakama i zabatnih zidova i mi ćemo za dva tjedna sve završiti, neće trebati nijedan tunel", poručuje zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

U nedjelju je obećavao tunele i koridore kako bi djeca mogla sigurno do škole. Više od 2000 roditelja potpisalo je inicijativu, traže sigurne prilaze školama. Prema gradonačelnikovu planu su nepovjerljivi.



"Zahtijevamo da se grad pregleda, ali od strane struke statičara, tražimo da dobijemo nekakve pisane tragove tog pregleda, elaborat da je situacija sigurna jer nečija proizvoljna izjava da su škole sigurne i grad nama nije dovoljna", poručuje Petra Švarc iz Zagreba.

Petrin sin ide u školu u Gundulićevoj, a ravnatelj škole Zoran Čorkalo kaže škola je sigurna i podržava roditelje. "Što se tiče same školske zgrade smatram da je ona u redu, a do početka nastave bilo bi dobro da se pregledaju zgrade koje su kritične da se oslobode pločnici", kaže Čorkalo.

Zgrada u Vukovarskoj i sigurne ulice

Za trake oko zgrade u Vukovarskoj ulici prolaznici ne mare, a s vrha prijeti napukla betonska konstrukcija teška 150 tona. Pitanje je na čija leđa će ići troškovi uklanjanja.

"Prve procjene govore o 2 milijuna kuna, stanari nisu u stanju to samostalno financirati", kaže stanarka Boška Trbojević.

"Da me na stolu to čeka, pravni okvir kako ćemo to zatvoriti, ma fućka mi se kako će se zatvoriti, ali nek bude u skladu s procedurom i pozitivnim zakonskim propisima, sigurnost jednog nokta našeg sugrađanina je vrednija od milijarde eura, prema tome moramo čuvati ljude", kazao je Bandić.

Za sigurne ulice - danas apeliraju i iz gradskog HDZ-a koji je pak u susjedstvu škole u Gundulićevoj, i SDP, i platforma Možemo.

"Prošlo je dva tjedna od potresa, a 10 mjeseci od onog zadnjeg potresa, brzinu gradske uprave, a o državi ne govorim, nisam siguran da će se to uspjeti sanirati u sljedećih tjedan dana, ali nadam se da ću biti u krivu", smatra Tomislav Tomašević.

Zagrepčani upiru prstom i u druge institucije, premijer Plenković odgovara: "Vlada radi sve da ubrza taj proces, fond da ga osovimo na noge i da krene obnova i privatnih zgrada i kuća kako bismo omogućili građanima da žive i sigurno prije svega i dostojno nomalnog života." I premijer podržava Inicijativu za sigurnost učenika. Roditelji pak od koridora i sigurnih prilaza školama ne odustaju.

