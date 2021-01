Zagrebački roditelji potpisuju peticiju - od Grada traže da se djeci do škole omogući siguran prilaz kroz potresom oštećeni Donji Grad.

U nedjelju je gradonačelnik Milan Bandić obećao - omogućit će zaštitne koridore, ali još i više - uklonit će sve opasne dijelove sa zgrada.

Opasnost da padne nekome na glavu prijeti od lukova na vrhu zgrade, iznad stana Nataše Marjanović. Oštećeni su i dimnjaci.

"Ne znamo što da radimo, jako smo uplašeni, kako za sebe tako i za druge ljude jer ne znamo kad će se urušiti i pasti ovi lukovi", kazala je Marjanović. Ne znaju ni kome se obratiti. "Sustav je jako spor, ne funkcionira", dodala je Marjanović.

Postavljena traka, preko puta je škola

Kao upozorenje postavljena je traka, a preko puta je škola. Da su ulice nesigurne od potresa u ožujku, žale se roditelji.

"Mi smo micali aute, mjesecima su automobili bili po parkovima, djeca su hodala u isto vrijeme pored istih zgrada od kojih su se automobili micali", navodi roditelj Marko Trzun.

Roditelji peticijom od Grada traže zaštitne koridore na putu do škole, uklanjanje opasnih dijelova na svim prilaznim putovima do škole.

Bandić obećao rješenje

Gradonačelnik je pak u nedjelju u Brezovici, i tamo su stradali u potresu, dijeli se građevinski materijal.

"Cijelo krovište nam je otišlo, tako da moramo to promijeniti, kuća je pukla na dva, tri dijela, temelji su pukli to još ne znamo šta je s time, statičare isto čekamo", rekao je Mario Malenić iz Brezovice.

Da na koridore neće čekati roditelji - obećava Bandić. "A koncem tjedna to više neće biti potrebno jer će sve će trake iz centra grada nestati, sutra ide 10 specijalnih vozila i dizalica od Jelačić placa do kolodvora do Gornjeg grada, i za tjedan dana to će biti prošlost, ja ću to osobno koordinirati i zabatne zidove i dimnjake i sve što je ostalo", navodi Bandić.

Iako najavljuje koridore, uvjerava - prilazi su sigurni. "Jer su trakama omeđeni oni prostori koji nisu sigurni, prema tome treba samo zaobić traku i ništa drugo", dodaje Bandić.

Na pitanje novinara jel to znači da djeca trebaju izaći na cestu gdje prolaze auti, odgovara: "Ma, molim vas, pa bolje izići na cestu, svi će paziti nego poginuti, imamo komunalne i prometne redare koji to ureduju".

Pobrinut će se i za zgradu u Vukovarskoj

Pobrinut će se, obećava Bandić i za zgradu u Vukovarskoj gdje prijeti napukla betonska konstrukcija teška 150 tona, i za sve dimnjake.

Zgrada Pravnog fakulteta dodatno je oštećena, veliku opasnost predstavljaju dimnjaci koji još uvijek nisu uklonjeni. Rektor zagrebačkog sveučilišta poručuje kako će oni biti uklonjeni tijekom idućeg tjedna. Kaže i da očekuje da će im se taj trošak nadoknaditi.

Zagrepčani mjesecima slušaju obećanja o pomoći koja sporo dolazi, sad su dobili još jedno - gradonačelnikovo da će napraviti koridore i ukloniti opasnosti sa zgrada.

Roditelji traže djela, a ne riječi

Jedan od roditelja, potpisnik peticije koji je po struci i arhitekt, Marko Vitković, za Dnevnik Nove TV komentirao je sve rečeno.

"Tjedan dana prije početka nastave, pitanje je djela, a ne riječi. Deset dana je prošlo od posljednjeg potresa, napravljeno nije ništa. Ovo je zadnji čas i alarm, mi tražimo djela. Ako je ambasadi trebalo da postavi skelu dan-dva, mislim da se već puno toga moglo napraviti. Trake su upozorenja, a rješenja nema", kazao je Vitković.

"Treba postaviti strategiju, pitati stručnjake. Nikakve inicijative od Grada nema. Postoje načini, mogle su se te ulice proglasiti pješačkom zonom, moglo se to s nama iskomunicirati. Ne radi se samo o školarcima koji za tjedan dana kreću u školu, grad ne funkcionira, centar grada nisu samo zgrade, to su ulice. Ne postoji grad bez ljudi i ulica", dodao je Vitković i naglasio kako je krajnje vrijeme da se nešto napravi.

Kaže da će svoje dijete pustiti u školu, no traži od Grada da djeci osigura siguran put do škole. "Online nastava je alternativa za vrijeme epidemije, ali za ovo sada nema opravdanja", zaključio je Vitković.

