Sada je sigurno, od veljače stižu veći računi za odvoz otpada. Građani su ljutiiti.

Veljko iz Zagreba ogorčen je zbog najavljenog poskupljenja. "Nemam kaj reći nego strašno. Mislim da to jednostavno nije uredu. Pretjeruju", napominje.

"S obzirom na to kako se upravlja gradom, moralo je doći do poskupljenja. Treba love. Vidite da sad dižu kredit i za uspinjaču", ističe Marko iz Zagreba.

"Suludo je. Zadnja je Bandićeva. On je bog i kralj i to je to", smatra Davor iz Zagreba. Oporba je dva puta rušila kvorum, ali iz trećeg puta odluka je izglasana.

Do sada su samci u stanu od 40 kvadrata odvoz plaćali oko 45 kuna. Nova cijena sastojat će se od fiksnog dijela koji je 68 kuna i 57 lipa plus PDV.

On je isti i za stan od 30 kvadrata i onaj od 100. U cijenu će biti uključen i varijabilni dio koji će ovisiti o broju pražnjenja i količini spremnika. I to će varirati od korisnika do korisnika.

Za Zelenu akciju koja je organizirala i dva prosvjeda u posljednja dva tjedna ovo je neprihvatljiv udar na građane.

"Sama odredba nije propisala da fiksni dio cijene, odnosno mjesečnog računa mora činiti 70% koliko će otprilike činiti u Zagrebu. Dakle, prevedeno - građani će imati mali utjecaj kroz varijabilni dio u Zagrebu da utječu na mjesečne račune", kaže Marko Košak iz Zelene akcije.

I dok se čeka poskupljenje, po gradu i dalje prizori punih kontejnera smeća koje se ne odvozi.

"Ljuti me, jer to svaki dan gledam. Pored sebe i oko sebe", kaže Ivan iz Zagreba. Građani su dobili vrećice za odvajanje otpada. Požalili su se na vrećice za biootpad.

"Jooj. To je grozno jer se ona razgradi još dok nije se ni napunila, onda zaprlja kantu i to je katastrofa. Sve skupa mislim da nije dobra ideja", kaže Ines iz Zagreba.

"Gdje su kante za bacanje? Plastičnog, komunalnog, miješanog i ostalog? Nema kanti, znači još uvijek postoje veliki kontejneri u koji ljudi sve živo i mrtvo bacaju. To je nemoguće!", napominje Davor. Ali poskupljenje - stiže.

"To je protivno zakonskom načelu - plati koliko baciš. Tome se mi protivimo. Imamo zakonske temelje da pravnim mehanizmima. Osporavamo ovu odluku Grada i Gradske skupštine", kaže Košak.

Prije samo nekoliko dana i sam gradonačelnik je priznao da Zagreb ima problem i prstom pokazao u Čistoću u kojoj su, kaže, 25 godina posao vodili poslovođe, a ne Uprava u Holdingu. Angažirao je tim koji bi trebao sve riješiti.

"Ne posipam se pepelom, nego priznajem da sam to trebao prije vidjeti. Malo dilanja sa privatnicama, sa gradskim autima i gradskim gorivom, a jedan dio u gradskom interesu. I gospodin Leko je zamoljen da to raspetlja", rekao je Bandić.

Susjedi koji recikliraju mogli bi plaćati za one koji ne recikliraju

Valjalo bi stati na kraj i hrpi smeća u Zagrebu. Voditelj Čistoće Jure Leko objasnio je kako bi se mogle kretati cijene varijabilnog dijela računa.

"Možemo očekivati približno postojeće cijene, približno 0,11, 0,12 lipa po kilogramu. U tom smjeru će ići". Leko tvrdi da Grad Zagreb ima najveću i najbolju infrastrukturu od svih gradova u Hrvatskoj. Kao primjer navodi 18 reciklažnih dvorišta i još jedno u izgradnji.

"U toj cijeni dajemo tri puta odvoz glomaznog otpada besplatno. Varijabilni dio je na bazi oko 40 posto. Nije on tako zanemariv i građani će na tome moći uštedjeti. Na samom iznosu računa."

Odgovorio je na pitanje kako Čistoća misli stati na kraj neodgovornima, posebno u zgradama s više stanova. Kaže da Čistoća ima kamere i uređaje za snimanje nalik na mobitele.

"Sva naša vozila su opremljena kamerama. U vrijeme pražnjenja spremnika bit će snimak. Pored toga, zaposlenici će imati uređaj poput mobitela, sve ćemo snimati i zato što su kante čipirane, znat će se o kome se radi, pogotovo kućanstva. U početku ćemo dijeliti opomene.

Zašto bi netko plaćao za nekoga, ako će netko staviti nešto što je neprimjereno tamo gdje ne pripada? Trebamo ga pronaći da ne plaćamo kaznu za njega", objasnio je Leko.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr