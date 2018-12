Rekonstrukcija remetinečkog rotora trenutno je najveći i najskuplji projekt Milana Bandića čiji se završetak očekuje početkom 2020. godine. Nakon treće odgode zatvaranja, 16.12. promet bi se trebao preusmjeriti na potpuno nove rute i prometnice, a sve bitne informacije saznajte u članku.

Rotor u Zagrebu, projekt vrijedan oko 280 milijuna kuna, a na čiju su realizaciju Zagrepčani čekali mjesecima, u kolovozu ove godine krenuo je u svoju realizaciju.

Za 16.12., je najavljeno zatvaranje remetinečkog rotora za sav promet (op.a. ovo je treća promjena datuma). Rotor će ostati „isključen iz prometa“ sve do početka 2020., za kada se previđa njegovo otvaranje.

Ceste tijekom preuređenja rotora (FOTO: Screenshot/GradZagreb)

Novi pravci - kako, gdje i od kada?

Izgradnja alternativnih cesta trebala bi biti uskoro dovršena, a tada će se zatvoriti i pothodnik za pješake i bicikliste, koji je trenutno jedina ruta koju te dvije skupine građana mogu koristiti.

Umjesto pothodnika, izgradit će se privremeni semaforizirani prijelaz Avenije Dubrovnik za pješake i bicikliste na križanju s ulicom Mate Parlova na Kajzerici.

Alternativni prijelaz za pješake (FOTO: Screenshot/GoogleMaps)

U promet će biti puštene privremene prometnice s četiri vozna traka (po dva u smjeru istok-zapad) te će svi semaforski uređaji u široj okolici radova biti usklađeni.

Znakovi privremene regulacije prometa bit će postavljeni već na obilaznici, kod Lučkog te kod Jankomirskog mosta. Planirano je da se velik dio prometa koji se trenutno odvija preko rotora, prebaci na druge prometne pravce.

Npr. Kamioni i autobusi preusmjeravat će se na zagrebačku obilaznicu, odnosno na Buzin, Kosnicu i Jankomir.

Kako bi se omogućilo daljnje prometovanje automobilima na potezu zahvaćenom radovima,promet će biti preusmjeren na pomoćne ceste. Tako će se iz smjera Karlovca prema gradu ići Riječkom cestom, a sa Savske ulice prema Karlovcu i Areni ići će se novo izgrađenom cestom koja će ići uz nasip.

U smjeru prema Velesajmu i od njega, u promet će se pustiti nova cesta uz samu Dubrovačku aveniju.

Tramvajska linija 7 (FOTO: Screenshot/GoogleMaps)

Regulacija javnog tramvajskog i autobusnog prijevoza

Početkom kolovoza tramvajski se promet Novim Zagrebom između Savskog mosta i Sopota obustavio. Odmah po ukidanju tramvajskih linija na tom potezu, ZET je uveo novu autobusnu liniju 607 (Savski most – Sopot – Savski most).

Tako će do početka 2020.:

Tramvajska linija 14 prometovati skraćeno na trasi Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski most.

Tramvajska linija 7 također će voziti skraćeno na trasi Dubec - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Sopot.

Nova linija 607 trenutno vozi trasom (prema jugu): Savski most (parkiralište lijevo od početnog stajališta linije 110) - Studentski dom "Stjepan Radić" - Savski gaj - Trnsko - Velesajam - Muzej suvremene umjetnosti – Sopot, a iz Središća autobus će voziti prema Sopotu - MSU - Velesajam - Trnsko - Savski gaj - Savski most.

Za vrijeme trajanje rekonstrukcije, autobusna linija 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) također će prometovati djelomično izmjenjenom trasom.

Autobus će s Glavnog kolodvora voziti uobičajenom trasom do Ulice Joszefa Antalla gdje će skretati lijevo u Ulicu Radoslava Cimermana, a zatim desno na Aveniju Dubrovnik te trenutno vozi preko rotora i Remetinečke ceste redovnom trasom do krajnjeg odredišta.Nakon što se rotor zatvori trasa vožnje biti će preusmjerena na alternativne novo izgrađene ceste.

Privremeno se ukidaju autobusna stajališta Hipodrom i Stari Savski most, a uspostavlja se privremeno stajalište u Ulici Radoslava Cimermana kod kućnog broja 72a.

U povratku iz Laništa prema Glavnog kolodvoru autobus će voziti istom, izmijenjenom trasom, na kojoj će biti privremeno ukinuta autobusna stajališta Stari Savski most i Južna obala 4, a uspostavlja se privremeno stajalište na istočnom kolniku Ulice Radoslava Cimermana (Zagrebački velesajam).

16 autobusnih linija – prometovat će preko Jadranskog mosta i onda se „skidati“ na jednu ili drugu novoizgrađenu pomoćnu cestu.

Autobusna linija 607 (FOTO: Screenshot/GoogleMaps)

Inovacije novog zagrebačkog rotora:

Planiranom rekonstrukcijom remetinečkog rotora u Zagrebu izgradit će se dva podvožnjaka, jedan na Jadranskoj, a jedan na Aveniji Dubrovnik, iznad kojih će voziti tramvaji.

Također je planirano postavljanje semafora na rotor, proširenje prilaznih rampi na kružnom toku, a istočna strana rotora dobit će i nadvožnjak većeg raspona.

Na novom rotoru brzina će biti na 40 kilometara na sat, a ujedno će biti zabranjen promet vozilima težima od pet tona i višima od 3,5 metra.

Promjene na samom rotoru

1. Vozila iz smjera juga (Lučko) i istoka (Novi Zagreb) uopće neće ulaziti u rotor već će prolaziti ispod njega kroz dva podvožnjaka duga 280 metara.

2. Skretanja desno se potpuno odvajaju od ostatka rotora povišenim trakama.

3. Ulazak u rotor na preostalim trakama bit će osiguran semaforima.

Hoće li rekonstrukcija uroditi plodom?

Remetinečki rotor je najprometnija prometna točka Zagreba, s preko 100.000 automobila koji dnevno prolaze preko njega te je stoga zatvaranje rotora izazvalo zabrinutost građana i stručnjaka po pitanju stvaranja nesnosnih gužvi na alternativnim prometnim pravcima.

Marko Šoštarić, docent s Fakulteta prometnih znanosti, rekao je za DNEVNIK.hr kako vjeruje da će zatvaranje rotora dovesti do stvaranja velikih gužvi na okolnim prometnicama.

"Koliko sam vidio rješenje privremene regulacije za vrijeme odvijanja radova, bit će mogući svi smjerovi kretanja osim onog prema Remetnicu i od Remetinca. Ali bit će znatno manji kapacitet pa se tako kroz tu privremenu regulaciju neće moći pustiti ni trećina prometa koji danas imamo preko rotora, a to bi moglo stvoriti velike gužve", izjavio je Šoštarić.

Tvrdi kako poseban problem postoji s rekonstrukcijom samog rotora, pa tako finalno rješenje neće biti zadovoljavajuće i neće dovoljno rasteretiti promet.

"Istina je da ćemo proći brže kroz sami rotor, ali će vozače onda u Novom Zagrebu kod Velesajma dočekati semafori, kao i nakon prelaska mosta preko Save, na križanju Horvaćanske i Savske ceste."

Prometni stručnjaci slažu se kako rekonstrukcija rotora koji se trenutno provodi nije najsretnije rješenje problema prometnih gužvi i čepova u tom dijelu grada, te napominju kako bi daleko plodonosnije rješenje bila izgradnja Jarunskog mosta, čime bi se bitno rasteretio promet na rotoru.

(Ne)Strateški projekti

Mostovi koji bi rasteretili svakodnevne gužve na postojećim prometnicama kronično nedostaju gradu Zagrebu. Relativno male zračne udaljenosti između dijelova grada, kao što su one između Jaruna, Laništa i Remetinca, ne znače ništa kada su ti dijelovi grada nepovezani te ovise o samo jednom mostu preko Save koji direktno vodi i na remetinečki rotor.

U tvrdnju da Zagrebu nedostaju tri mosta koja bi premostila Savu, stručnjaci s Prometnog fakulteta uopće ne sumnjaju, a sudeći prema onome što je Milan Bandić govorio, toga je svjestan i on.

Tako su na njegovoj listi strateških projekata mostovi Jarun i Bundek među prioritetima već dugi niz godina, no do njihove realizacije pa ni raspisivanja natječaja za projekte, do sada nije došlo. Tako je tek najavljena izgradnja jarunskog mosta do 2021. godine, a gradonačelnik Zagreba tvrdi da će za realizaciju projekta 70 posto sredstava biti povučeno iz Europske Unije.