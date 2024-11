Radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica, Horvaćanskoj cesti, završeni su u dvostruko kraćem roku te je ona otvorena za promet u petak u 4 sata ujutro, pohvalili su se iz grada.

Uz Horvaćansku je prije roka je završena i prva faza radova na uređenju pune širine prometnice Ulice Bernarda Vukasa na dijelu od Horvaćanske do Ulice Antuna Stipančića, a već je počelo uređenje i druge faze.

Na Vukasovoj ulici od Ulice Antuna Stipančića do potoka Vrapčak uređuje se kolnik i obnavlja postojeće parkiralište. Privremena prometna regulacija će na tom dijelu trajati do petka 22. studenog do 20 sati, a obilazni pravac je Ulica Bernarda Vukasa – Horvaćanska – Hrgovići – Ulica Bernarda Vukasa i obratno, izvijestili su iz grada.

Očekuje se da radovi na nastavku uređenja Ulice Bernarda Vukasa neće dodatno opteretiti promet novouređenom Horvaćanskom cestom.