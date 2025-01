Njihov horor traje skoro cijelo desetljeće: "Ovako izgleda život u tom paklu, neizdrživo", "To može dovesti i do smrtnih posljedica"

Ako ste ikada prometovali Zagrebom sigurno ste bar jednom zapeli na prometnici koja povezuje Dubravu sa Žitnjakom.

Matematika mještana je jasna. Osoba koja svaki dan prolazi spornom cestom tijekom radnog vijeka od 40 godina više od godinu dana života potrošit će čekajući na trnavskom pružnom prijelazu.

Situaciju je provjerila ekipa rubrike Poziv Dnevnika Nove TV.

"Pozdrav iz zagrebačke Trnave. Život ovdje pretvorio se u pravi horor. U popodnevnim satima cijeli kvart je u potpunoj blokadi, auto je na autu, djeca nam se ne mogu igrati, kolona je duga kroz cijeli kvart, a sve zbog željezničkog prijelaza koji je više zatvoren nego je prohodan. Primjerice da nam treba hitna doći to bi bila nemoguća misija. Molim da nam dođete pomoći jer od svih jedino što čujemo su prazna obećanja", zavapili su mještani ekipi Poziva.

"Stanje je zaista kaotično, svakim danom sve je gore", "To ljudi iz auta izlaze, hodaju po cesti, psuju, čak se znaju i posvađati, strašno", "Ne daj Bože da vam treba hitna, nema šanse da hitna može doći doma, ili ne daj Bože da neki požar bude, nema te sile da se kamion može probiti i doći do vas", samo su neke od izjava mještana.

Njihova agonija traje gotovo cijelo desetljeće, a sve zbog željezničkog prijelaza. Odlazak na posao i povratak kući pravi je pakao za mještane Trnave.

Imam 100 metara do kuće, radim do pola 4. Do 6, pola 7 ne mogu doći doma. Jedva se može doći pješke, a ne s autom", rekao je Amed Zenuni.

Pomoć su tražili i u Vijeću Gradske četvrti, ali oni kažu u ovom slučaju ne mogu ništa.

"Rješenje nažalost nije u GČ Donja Dubrava, nego u nadležnosti Grada Zagreba i države. Dolazio je i ministar Oleg Butković ovdje i pokušavali smo da naći nekakvo rješenje...", rekao je Krešimir Majcen.

Kako su došli pred zid - stanovnici su problem pokušali riješiti s građanskom inicijativom.

"Ovdje se grade stambene zgrade, sada još po postojećem GUP-u izdaju se građevinske dozvole za stambene zgrade, broj stanovnika se vrtoglavo povećava, a u prometnu infrastrukturu se već desetljećima ništa ne ulaže", rekao je Ivan Forgač.

Mještani su tražili i pomoć HŽ infrastrukture.

"Razumijem frustraciju, jedino mogu zamoliti građane za strpljenje. Najbolje rješenje je denivelacija tog prijelaza. Međutim za taj projekt nije zadužena HŽ infrastruktura nego JLS, u ovom slučaju Grad Zagreb. Oni trebaju taj prijelaz projektirati i izgraditi", poručio je Marijan Ćužić.

fade out

"Ovo je moja ulica i ovako izgleda život u paklu gužve. Ovo je neizdrživo", rekla je Gordana Ljubat pokazujući svoj dom.

Ne negoduju samo mještani - i vozači su na rubu strpljenja. Da nervoza često dovodi do kobnih posljedica, potvrđuju i u policiji.



"Često dolazi do smrtnih posljedica. Dosta je velika gužva na tom dijelu. Tijekom 2023. godine evidentirali smo devet prekršaja nepoštivanja prometnih svjetala na pružnom prijelazu, a 2024. smo ih imali 37", objasnio je Željko Grežina.

Dok čekaju konkretne poteze - gradskim očima poručuju: "Ja želim da se nešto poduzme, mi nismo ljudi drugog razreda!", rekla je Barica. "Osoba koja svaki dan kroz ovaj pružni prijelaz putuje na posao i s posla, za vrijeme radnog vijeka 40 godina on više od godinu dana i noći stoji i čeka na ovom prijelazu", objasnio je Forgač.

Postoji li rješenje?

Oni koji bi trebali rješiti ovu dramu poslali su svog čovjeka. Pozivu se odazvao zamjenik pročelnika gradskog ureda za mjesnu samoupravu promet, civilnu zaštitu i sigurnost Marko Velzek koji je razgovarao s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem.

Velzek se slaže da je stanje s prometom u Trnavi loše. Naglašava da unatoč tomu hitne službe imaju svoje pravce kretanja te koriste svjetlosne i zvučne signale kako bi mogle nesmetano proći u slučaju intervencije.

Osvrnuo se na pokušaje mještana da razgovaraju s gradskom vlasti kako bi se ovaj problem riješio. "Grad radi na rješavanju tog problema, ne konkretno na tome nego na spajanju grada Gospića i raskrižja koje je 600 metara dalje koje bi se reguliralo. Izgradio bi se spoj ispod pruge i veliki dio bi se rasteretio od prometa jer bi se napravio podvožnjak", objasnio je.

Naglašava da bi u ovom kvartalu 2025. godine trebao biti gotov glavni projekt te da bi sredinom 2026. godine, eventualno 2027. trebali započeti radovi.

Na tom području se regularno dobivaju građevinske dozvole i grade zgrade, a prometno se ništa ne riješava. Velzek objašnjava da je na snazi i dalje važeći GUP te dok se to ne promijeni ostaju ista pravila. "Grad ne može zabraniti izdavanje građevinskih dozvola, jer bi time kršio zakon", rekao je.

Velzek od građana traži strpljenje. Objašnjava da je promet u cijelom Zagrebu zagušen, uzimajući u obzir da je količina osobnih automobila znatno narasla, za što grad nije bio pripremljen.

