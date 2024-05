Zagrepčanima će od listopada stizati uplatince tvrtke iz Čakovca.



"Ne znam koliko oni iskustva imaju s gradom koji ima 800 tisuća stanovnika", sumnjičav je Krešimir iz Zagreba.



"Ne znam, kaj god ti netko nudi jeftinije na kraju ispadne skuplje", kaže Zagrepčanka Slobodanka.



Novog opskrbljivača odredila je HERA nakon ponovljenog natječaja na kojem je Međimurje plin ponudio cijenu od 9 i pol eura po megavat satu, što je za 70 centi niže od ponude iz Zagreba.



"To vam je tako nekad neko ponudi cijenu koja prođe, a nekad slabiju cijenu", komentirao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Zagrebački gradonačelnik najavljuje žalbu. Sumnja u regularnost natječaja.



"Ne morate imati ni ljude ni digitalne alate da možete pružati tu uslugu, ne morate imati obvezujuću ponudu od banke, ne morate imati obvezujući ponudu za kupovinu plina, i svejedno možete dobiti posao da 10 puta povećate svoj broj korisnika i da ostavite svoje matično područje i preuzmete drugo. Gdje toga ima, je li to normalno?", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.



Sve postaje i politička priča jer direktor međimurske tvrtke istovremeno je i čelnik lokalnog HNS-a, a o poslovnoj odluci nije obavijestio gradonačelnicu Čakovca s liste Matije Posavca koji ima četvrtinu vlasništva u tvrtki.



"Ljuta sam s obzirom na to da se priča zakomplicirala, mogu reći najjednostavnije, i da smo svi dionici i suvlasnici Međimurje plina trebali biti informirani o tome što bi se moglo dogoditi", rekla je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini.



No, zakonski nisu ni trebali. Direktor društva javio se za Dnevnik Nove TV iz inozemstva. Tvrdi da ovo nije politički već poslovni potez i zadovoljit će se svi uvjeti.



"Dajem sigurnost da ovaj veliki poduhvat, poslovni, koji je ispred nas će biti na dobrobit građna grada Zagreba, prije svega jer je i postignuta cijena niža"; rekao je Nenad Hranilović, direktor Međimurje plina.

I dok Zagreb ostaje bez višemiljunskog posla, bez radnog mjesta moglo bi ostati stotine radnika kojima se, tvrde, i prijetilo.



"Radnici su se prepali, zavali su me cijelo vrijeme, više nitko neće ništa pričati, u strahu su boje se za svoju sudbinu", kaže Vlatko Kottnig, predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike.



Iz maila koji je na uvid dobio Dnevnik Nove TV vidljivo je da je Uprava zagrebačke plinare prijetila zatvorom radnicima koji su novinare upozoravali da će izgubiti na natječaju.

"Naravno da ako ja ne mogu komentirati mislim da ni zaposlenici ne bi trebali iznositi poslovno osjetljive informacije", objasnio je svoje viđenje situacije gradonačelnik Tomislav Tomašević.



"Ne iznose radnici nikakve tajne podatke, to su podaci i audiosnimka sa skupa radnika gdje direktor svašta priča, to je običan skup, obraćanje, nema tu nikakvog kaznenog dijela", kaže Kottnig.



Možemo bi kazeno djelo sada rado vidio u poslovanju novog konkurenta.



"Međimurje plin je bila jedna od tvrtki koja je sudjelovala u kupnji "Plin za cent." U onoj poznatoj također HERA-inoj spački", kaže Sandra Benčić iz Možemo.



Gradski HDZ zbog ove spačke traži ostavke.



Hoće li cijene u nebo? Ne bi trebale, zahvaljujući vladinoj odluci, no pitanje je hoće ona na snazi biti do 2027. dokad vrijede novi ugovori.

Protiv zviždača

I dok se Tomašević čudi što je netko tko nudi jeftinije preuzeo posao od skupljeg, novinar Dnevnika Nove TV Dino Goleš objasnio je da je to bio jedan od dva najbitnija kriterija HERA-e. Drugi je bio da udio opskrbljivača u cijeloj državi ne bude prevelik. I taj drugi dao je Tomaševiću i društvu iz plinare drugu šansu kada je na prvom natječaju u travnju Međimurje plin također prošao s 10 centi nižom cijenom, ali je dobio i posao u Osijeku zbog čega je natječaj poništen jer bi imali prevelik udio po tom drugom kriteriju. Osijek se trznuo, HEP je dao bolju ponudu i zadržao Osijek, Tomašević je isto snizio cijenu, ali ne dovoljno i sada se čudi što se posao mijenja za, kako kaže, 50 centi mjesečno po kućanstvu. U velikom biznisu u poslu je bitan svaki cent pogotovo kad to tržište ima o 300 tisuća potrošača.

Zanimljivo je i kako gradonačelniku sada smetaju zviždači, kaže Goleš, a do jučer se za njih glasno borio. Prijetnje iz maila odnosile su se na puštanje audiosnimke u kojoj se u Plinari rugaju da malena tvrtka iz Čakovca protiv njih nema šanse. Što se na kraju i dogodilo.

Iako se pozivaju na drugi članak kaznenog zakona, sve skupa podsjeća na Lex AP protiv kojeg su se u Možemo tako zdušno borili pa čak i prosvjedovali.

Gradonačelniku su često neki drugi krivi, od košnje trave do smeća, no ovaj put trebao bi se zamisliti. Jer podsjetit ću, Grad Zagreb pred kraj prošle godine napravio je aplikaciju ZG-Zvizdač kako bi se prijavljivale nepravilnosti u radu gradskih poduzeća.

"Aplikacija služi za zaštitu javnog interesa za nesavjesna i nezakonita upravljanja i raspolaganja javnim dobrima", podsjetio je Dino Goleš što stoji u opisu aplikacije.

Ako ugroza 160 godina poslovanja gradske tvrtke nije javni interes, neka gradonačelnik kaže što jest.

