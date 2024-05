U užasnoj nesreći struja s trulog dalekovoda ubila osam goveda: "Upozorili smo na to, ishod je mogao biti zastrašujući"

U Čačijinu docu, idiličnom polju iznad Sinja, stočare je dočekao zastrašujući prizor.

"Ne može zamislit da ovo blago može ovako... Ostao sam šokiran, ne znam što da kažem", ispričao je Ivica Čačija.

Ondje je nakon pada dalekovoda došlo do strujnog udara u kojem je stradalo sedam krava i jedan bik. Po njih je iz Zagreba došlo vozilo tvrtke ovlaštene za zbrinjavanje uginulih životinja.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan rekao je da su mu stočari iz tog javili da su prije mjesec dana upozoravali na loše stanje nekih stupova, a upravo je jedan takav izazvao ovaj incident. Policija pad visokonaponskog drvenog dalekovoda još uvijek vodi pod neutvrđenim okolnostima.

"Ljut sam jer nisu djelovali odmah. Dva sata je trebalo da se taj glavni vod isključi dok su ovdje krave krepavale i drugih sto dolazilo. Mogao je ishod biti zastrašujući", objasnio Nikša Čačija.

Iz HEP-a su za Dnevnik Nove TV potvrdili da je pad dva stupa doveo do ugibanja životinja, ali da detalje neće iznositi dok istraga ne bude dovršena. Šteta je znatna, ali obitelj Čačija o odšteti još ni ne pomišlja.

"Ne može nitko platiti tu štetu. Ti to gojiš dvi ili tri godine i sad moraš imat pravu robu, selekciju. Sve to ide jedno s drugim. Kako ćeš ti to nadoknaditi?", upita je Ivica.

"Nema ljudskih žrtava, proći ćemo preko ovoga, blaga će biti, ali molio bi da se ovi stupovi riješe da bi se tu moglo biti 365 dana. Tu imam zakup pašnjaka i ne mogu kravama braniti da idu ispod stupa. Kako ću ja to životinji reći?", dodao je Nikša.

Od države, kažu, očekuje samo da im omogući da od svog rada mogu i živjeti.