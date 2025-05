Tomašević odgovorio nekima ispred Jakuševca: "Imali su 20 godina da to naprave..."

Više od stotinu Zagrepčana koji žive uz odlagalište otpada Jakuševec okupilo se u, kako kažu, spontanom prosvjedu kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog nezavršene sanacije, te jakog smrada i prašine koji se i dalje svakodnevno šire.

Na Jakuševec su došli i kandidati za zagrebačkog gradonačelnika – Davor Bernardić i Ivica Lovrić.

"Oni se nisu ni pokrenuli. Moje je pitanje je, gdje ćemo sa zagrebačkim smećem kad se ove dvije godine iscrpe?", pitao je Bernardić.

Davor Bernardić Foto: Vijesti u 17

"2. lipnja Tomašević i ove njegove plave vrećice idu u smeće. Evo gdje idu", rekao je Lovrić.

Na prozivke građana odgovorio je i sam gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Na odlagalištu Jakuševec je sanacija u tijeku vezano za odrone. Imali su 20 godina da to naprave i nisu napravili ništa. Ne slučajno nego zato da ostane ovisnost grada Zagreba o privatnim poduzećima, ja to dopustiti neću. Nažalost, nismo uspjeli to riješiti u prvom mandatu, ali smo uspjeli napraviti sve preduvjete da se to riješi u idućem mandatu. Sve druge kandidate pitajte što su alternative, ne znaju ni lokaciju ni tehnologiju ni ništa", rekao je Tomašević.