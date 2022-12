Blagdanski vikend se bliži, a novčanici ubrzano prazne. Ribarnice se polako pune jer za Badnjak tradicionalno jede riba. I dok jedni ne paze na potrošnju, drugi pak ovise o donacijama i besplatnom ručku.

Ribarnice se obilaze od Zadra i Dubrovnika do Pule i Rijeke. Badnjak je pred vratima, zbog čega će u mnogim domovima na meniju biti riba, za većinu je bakalar kralj blagdanskog stola. Cijene se kreću od 71 kunu za kilogram zaleđenog do 390 za kilogram suhog.

No, za mnoge je građane bakalar luksuz. Život je sve skuplji i to se svakodnevno osjeti. I u četvrtak se u Zagrebu čekalo u redu za besplatan ručak i namirnice.

"Osjeti se to, puno je ljudi, i starijih i srednjih godina i mlađih", rekla je volonterka Dragica Petković.

Njih 500-tinjak za blagdane čeka poseban ručak.

"Imat ćemo odojak i francusku salatu i bit će nešto slatkih paketa", rekao je fra Vilček Novački, koordinator volontera u pučkoj kuhinji.

O problemima siromašnijih građana s Veronikom Milom Popić, predsjednicom udruge Depaul Hrvatska koja se brine o beskućnicima i socijalno ugroženim ljudima, u Rijeci je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Upravo u blagovaonici spomenute udruge oko 70 Riječana svaki dan jede ručak, za većinu njih jedini topli obrok u danu, a ondje će doći i na blagdanski objed.

"Pomno pazimo što ćemo pripremiti za Božić. Bit će sigurno nešto posebno, nešto drugačije. Imat ćemo mlince i neko posebno meso koja dosad nismo radili tako da ćemo iskoristiti maštovitost naše kuhinjske ekipe", rekla je Popić.

Na blagdanskom ručku, dodala je, očekuju najmanje 80 osoba.

"Tijekom blagdana dolazi veći broj ljudi jer žele biti u zajednici tako da dođu ljudi koji rijetko kada dolaze", rekla je.

Na kraju razgovora je rekla da se na povećava broj ljudi koji na dnevnoj razini dolaze na topli obrok, ali da to nije nešto na što u Depaulu nisu spremni.

"Očekujemo to, a zato i na koncu postojimo. Ovdje smo da bismo onima koji se u jednom trenutku nađu u velikoj potrebi pružimo pomoć da premoste to jedno zahtjevno razdoblje i da ne dođe do beskućništva", rekla je Popić.

