Raspisana je regionalna novinarska nagrada ''Srđan Aleksić'', a dodjeljuje se novinarkama, novinarima i medijima iz Hrvatske, BiH, Srbije te Crne Gore u tri kategorije - ''Novinarska hrabrost i izuzetnost'', ''Doprinost zajednici'' i ''Mediji''.

Rok za nominaciju je 1. studeni 2022. godine, a prema pravilima natječaja novinarke, novinari i mediji se ne mogu sami nominirati, ali mogu nominirati svoje kolegice ili kolege za koje misle da nagradu zaslužuju.



Nominirati one koji su se istaknuli i iskazali kroz period od godinu dana mogu udruge, mreže organizacija civilnog društva, neformalne skupine, urednici u medijima, sindikati, znanstvene ili obrazovne ustanove, sveučilišne profesorice i profesori.

Za nominaciju je potrebno popuniti vrlo jednostavne online formulare, a na sljedećim linkovima to je moguće učiniti za kategoriju:

U prve dvije kategorije - ''Novinarska hrabrost i izuzetnost'' te ''Doprinos zajednici'' potrebno je napisati kratko obrazloženje nominacije, uz koju se šalje jedan do najviše tri teksta ili snimljene radijske, odnosno televizijske emisije ili video priloga nominiranih osoba.



U obzir dolaze samo medijski sadržaji objavljeni u razdoblju od 1. rujna 2021. do 1. rujna 2022. godine.



U kategoriji ''Mediji'' šalje se link na internetsku stranicu nominiranog medija i do tri emisije, odnosno teksta ili priloga koji svjedoče o ispunjavanju kriterija za nagrada.



Detaljna pojašnjenje kriterija za nagradu u svakoj kategoriji nalaze se u obrascima za nominaciju na gornjim linkovima, dok cijeli tekst natječaja možete pročitati na ovom mjestu.

Odluku o dobitnicama i dobitnicima u sve tri kategorije donijet će stručni žiri sastavljen od novinara, novinarki i medijskih stručnjakinja i stručnjaka iz regije. Dodatna pitanja u vezi s natječajnom procedurom moguće je postaviti postaviti na e-mail nagrada@hcabl.org najkasnije do 20. listopada 2022. godine.

Nagrade ''Srđan Aleksić'' će dobitnicima i dobitnicama biti dodijeljene povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca, na svečanosti koja će se ove godine održati u Banjaluci.



Nagradu organiziraju Helsinški parlament građana Banja Luka, Mreža za izgradnju mira, Nezavisno društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada, Institut za medije Crne Gore te Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije ''Lupiga – svijet kroz obične oči'' iz Zagreba.



''Ispunjavajući ljudsku dužnost tragično je završio svoj mladi život'' - riječi su kojima se Rade Aleksić oprostio od svog sina Srđana. Tu je rečenicu dao otisnuti na osmrtnicu svome sinu kojeg su u siječnju 1993. godine u središtu Trebinja na smrt premlatila četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske.



Pretukli su ga jer je pokušao spasiti svog sugrađanina i poznanika Alena Glavovića na kojeg su se vojnici okomili samo zato što je bio Bošnjak. Glavović se uspio spasiti, a bijes uniformirane četvorke usmjerio se na Srđana. Ozljede su bile toliko teške da je nekoliko dana nakon premlaćivanja preminuo s nepunih 27 godina života.



Ime Srđana Aleksića u godinama iza rata, kada se regijom počela širiti priča o njegovom humanom činu u zlom vremenu ludila i mržnje, postalo je simbol ljudskosti i hrabrosti.



Srđanov otac je u javnosti isticao da je posebno ponosan što se nagrada ''Srđan Aleksić'' dodjeljuje za izvještavanje o marginaliziranim društvenim skupinama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva koje ''štiti ugroženog čovjeka'' jer je i njegov sin onog kobnog dana u središtu Trebinja učinio baš to - stao u obranu ugroženog čovjeka.