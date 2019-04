Nova TV i ove godine svojim gledateljima donosi prijenos globalne humanitarne utrke "Wings for Life World Run", koja će ove nedjelje ujediniti svijet u jednom cilju – trčanju za one koji to ne mogu.

Sudionici ove utrke već šestu godinu trče kako bi se skrenula pažnja na ozljede leđne moždine i prikupilo sredstva za istraživanja koja se provode s ciljem pronalaska lijeka. Utrka će se održavati na lokacijama diljem svijeta, a u Hrvatskoj kreće iz Zadra u kojem će ove godine startati rekordnih 9000 trkača.

Start ovog nadahnjujućeg događaja uživo će se prenositi na Novoj TV u nedjelju, 5. svibnja od 12:30, a izravan prijenos cijele utrke bit će na portalu DNEVNIK.hr od 13 sati. Gledateljima će atmosferu sa Liburnske obale uživo prenositi voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović koji će utrku pratiti zajedno sa svojim gostima, dok će tijek utrke komentirati Vlado Boban. Specijalna emisija gledateljima će, osim zanimljivih gostiju i prijenosa atmosfere, donijeti i razne inspirativne priče o ljudima koji podržavaju utrku i u njoj sudjeluju.

Valentina Baus (Foto: dnevnik.hr)

"Naša uloga je prenijeti svim ljudima pozitivnu atmosferu i nevjerojatnu energiju i pozitivnu vibru", rekla je Valentina Baus.

"To je atmosfera koju vi ne možete opisati, kada na jednom mjestu 9000 ljudi stoji uzbuđeno i čekaju da utrka krene. Nema riječi kojima biste to opisali", rekao je Dorijan Elezović.

Dorijan Elezović (Foto: dnevnik.hr)

EKIPA NOVE TV TRČI ZA ONE KOJI TO NE MOGU

Slika i atmosfera iz prekrasnog Zadra obići će cijeli svijet zahvaljujući Novoj TV, koja je i ove godine ponosni partner ovog humanitarnog trkačkog događaja. Nova TV partnerskim odnosom želi maksimalno doprinijeti u ostvarenju ciljeva utrke, a svoj osobni doprinos daju lica i zaposlenici ove kuće koji sudjeluju u samoj utrci.

Gledatelji Nove TV i korisnici DNEVNIK.hr-a već su mogli vidjeti brojne inspirativne i dirljive priče vezane uz utrku, kao i svjedočanstva ambasadora, popularnih glumaca iz hit serije "Na granici" - Martine Stjepanović, Lucije Glavich Mandarić i Dine Rogića koji ove godine i sami sudjeluju u utrci.

"Mislim da će to biti prekrasno iskustvo i atmosfera koju zaista treba doživjeti. Već sada se veselim samo od pomisli da će u istom trenutku na tisuće ljudi trčati skupa sa istim ciljem, da učinimo ovaj svijet boljim", kazala je Martina Stjepanović za Showbuzz.

"Wings for Life ima posebnu priču iza sebe. Njihova istraživanja su jako transparentna, usmjerena su na jednu stvar i pokazuju izvrsne rezultate. Trka je primjer kako možemo nadograditi našu zajednicu na bolje", rekao je Dino Rogić u intervjuu za Showbuzz.

"Osmijeh na lica, pozitivan duh i idemo napraviti nešto lijepo jedni za druge", kratko je poručila Lucia Glavich Mandarić.

Roko (86) i ove godine trči u Zadru: "Valjda će poslužiti zdravlje pa ćemo nastaviti dok možemo"

Bliži se jedinstvena utrka: Pravila su dobro poznata, ali uvedeni su i neki noviteti

NIJE BITNO GDJE SE NALAZITE, MOŽETE POMOĆI I TRČANJEM PUTEM APLIKACIJE!

Zadarska utrka službeno je rasprodana više od mjesec dana prije utrke, a svi oni koji ne mogu biti u Donatovom gradu i dalje mogu pomoći. Moguće je dati svoj doprinos ovoj hvalevrijednoj utrci i biti dio globalne liste trkača putem aplikacije Wings For Life World Run app, a svaki sudionik može birati hoće li se priključiti organiziranoj utrci ili samostalno trčati u svom mjestu, dok ga pokušava dostići virtualno presretačko vozilo.

Specijalna emisija Wings for Life World Run na rasporedu je u nedjelju, 5. svibnja u 12:30 sati na Novoj TV i portalu DNEVNIK.hr.