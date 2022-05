Utrka Wings for life vratila se u Zadar! Na startu će u nedjelju biti 5000 natjecatelja, a u Donatov grad već su stigli trkači iz Hrvatske i cijeloga svijeta. U gradu vlada pozitivna atmosfera, baš kakva je i sama utrka jer cilj je ovoga sportsko-humanitarnoga događaja trčati za one koji ne mogu.

Kamere na "catchers caru". Sigurnosne ograde. Podjela startnih brojeva za pet tisuća natjecatelja. Bruse se posljednji detalji uoči još jedne Wings for life utrke.

"Ušli smo u finale, u nedjelju je dan D kako bi rekli, dan utrke. Mi smo spremni za naših pet tisuća trkača, volonteri su u punom sastavu. Svi pomažu koliko god mogu i ja im od srca zahvaljujem na tome. I u nedjelju samo da nas vrijeme potrefi, da ne bude kiše i idemo na najjače, euforija je tu", rekla je voditeljica volontera Ana Petrić.

Wings for life utrka u Zadar se vratila nakon dvije sušne korona godine.

"Trčat ću u Zadru prvi put utrku, ali Wings for life sam istrčala nekoliko puta dosad. Jako mi se sviđa atmosfera i zato smo odlučili doći ovdje", navela je Petra iz Slovačke.

"Ja volim Hrvatsku, mi volimo Hrvatsku, ovo mi je šesti put u Zadru", rekao je Andreas iz Austrije.

U nedjelju u 13 sati krenut će najmasovnija utrka na svijetu koja će i ove godine u jednom danu ujediniti cijeli svijet. Osim onih koji će trčati u Zadru, još oko dvije tisuće ljudi u Hrvatskoj trčat će preko aplikacije.

"Također, važno je napomenuti da su prijave za utrku uz aplikaciju otvorene gotovo do samog starta utrke, točnije sat vremena prije u nedjelju se zatvaraju", bojasnila je Josipa Galić iz organizacijskog tima.

A novost ovogodišnje utrke su i prateći biciklisti sudionika u kolicima.

"Od našeg predsjednika udruge je potekla inicijativa da pratimo vodeće muško ženske u kolicima. Naravno, moramo biti utrenirani", naveo je Mario Tovernić iz osječke udruge Upit.

"Ja sam osobno dvije godine se gurao tu, ove godine sam s biciklom, pa je nešto lakše, ali energija i ljudi, stvarno je fenomenalno, svake godine idealno", rekao je Nikola Koloder iz Zagreba.

A svaka je godina stepenica bliže ka cilju - pronaći lijek za ozljede leđne moždine.

"Pomaka ima"

Reporterka Sanja Jurišić razgovarala je s Bojanom Hajdinom, predsjednikom Saveza hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara o nadolazećoj utrci.

"Utrka znači jednu nadu u pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine, ali također znači i prisutnost osoba s invaliditetom u jednom mediju, da smo tu, da nismo sami i da se netko brine o nama i misli na nas. Cilj je svake godine biti prisutan, sudjelovati. Međutim, kada krene start, jedini cilj je da vas ne uhvati presretačko vozilo jer kada krenete trčati, kada 5000 ljudi ove godine krene s vama, krenu vas borditi, prolaznici, volonteri, trkači... jednostavno se ne možete zaustaviti i cilj je da vas presretačko vozilo ne zaustavi", objasnio je.

Ambasador je utrke i uključen u poboljšanje kvalitete života osoba u kolicima, a kazao je da ima i pomaka u toj misiji.

"Pomaka ima, a najviše je napravljeno uz pomoć Wings for life-a. Pomak je da smo tu, da smo u medijima, da se skidaju arhitekstonske barijere i one u glavama ljudi, da smo dio zajednice i da želimo uživati sve ostale pogodnosti koje uživaju i ljudi koji hodaju", dodao je.

Mjesta za utrku u Zadru su popunjena, no u nedjelju do podne možete skinuti aplikaciju pomoću koje možete trčati. Ako pak odlučite ostati doma, od 12:30 sati na NovojTV možete pratiti Wings for life utrku.

