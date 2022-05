Globalna utrka Wings for Life World Run, čiji je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine 8. svibnja vraća se u Zadar. Tisuće sudionika koji stižu iz svih dijelova Lijepe naše, ali i iz svijeta - još će se jednom ujediniti u istom cilju - trčati za one koji to ne mogu. Trči se poznatom rutom uzduž Jadranske magistrale, a utrka je gotova kada presretačko vozilo dostigne posljednjeg trkača i trkačicu. Zadar je jedina utrka koja se čitavom rutom trči uz more.

Slika i atmosfera iz prekrasnog Zadra obići će cijeli svijet zahvaljujući Novoj TV, koja je i ove godine ponosni partner ovog humanitarnog trkačkog događaja.

Start utrke uživo će se prenositi na Novoj TV i portalu DNEVNIK.hr od 12.30 do 13:10. Gledateljima će atmosferu sa Liburnske obale uživo prenositi voditelji Mia Kovačić i Vlado Boban, koji će utrku pratiti zajedno sa svojim gostima.

Wings for Life World Run (Foto: Predrag Vučković)

Urednica je i ove godine Ivana Ivančić. Uz gostovanja i atmosferu sa same lokacije, Nova TV gledateljima donosi i inspirativne priče o ljudima koji podržavaju utrku i u njoj sudjeluju.

Utrka Wings For Life World Run iz godine u godinu raste, a stopostotni iznos prikupljenih startnina i donacija ulaže se u zakladu Wings for Life, međunarodnu neprofitnu zakladu koja diljem svijeta financira znanstvena i klinička istraživanja u cilju pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine.

Posebnost ove utrke jest u tome što sudjelovati mogu svi, amateri, profesionalci kao i osobe s invaliditetom te što trkači ne trče prema cilju, već cilj, odnosno presretačko vozilo - lovi njih.

Ne propustite stoga Wings for life world run 2022. 8. svibnja u 12.30 sati na Novoj TV i portalu DNEVNIK.hr.