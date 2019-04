Rasprodana je najbrojnija utrka u Hrvatskoj - Wings for life! 5. svibnja u Zadru će trčati rekordnih 9 tisuća trkača iz 25 zemalja. Svi trče za jedan, humani cilj - iznos od startnina namijenjen je istraživanju ozljeda leđne moždine.

U isto vrijeme diljem svijeta, prve svibanjske nedjelje, krenut će utrka Wings for life.



Zadar je rasprodan. Sa starta će krenuti rekordnih 9 tisuća trkača. Među njima više od 1300 studenata od kojih su mnogi dio studentskih timova. Jedan od njih je i onaj s Riječkog sveučilišta.



"Stvarno kod nas Hrvata to pobuduđuje neki dodatan osjećaj pripadnosti i eto sve ove razlike koje nas krase taj dan nestanu. I mislim da stvarno svako tko se tamo nađe, bio trkač ili ne, jednostavno ga ta atmosfera ponese", rekao je Borna Plentaj iz organizacijskog tima "Wings for Life" Sveučilišta u Rijeci.

Utrka traje sve dok trkača ne prestigne cathcer car koji kreće 30 minuta nakon početka. Ove godine lovi novim - bržim tempom.

U Zadru će biti i Aron Anderson. S nepunih 9 godina dijagnosticiran mu je rak zdjelične kosti. Ali to ga nije spriječilo u sportskim aktivnostima. Globalni je pobjednik ove utrke. U kolicima je prešao 90 kilometara.



"Nikad ne odustajem, ustrajem usprkos teškoćama. Tomu me naučila moja borba s karcinomom", rekao je Aron Anderson.

Trkačima će pomagati čak tisuću volontera.



"Pomažemo im tako - davanje vode, usmjeravanje puta ili čisto zvanje Hitne pomoći u slučaju neke nezgode", rekao je Bartol Janković, volonter.

Sjajna je ovo promocija za Zadar. Kadrovi Donatova grada otići će u svijet.



"U odnosu 2018. na 2017., zapravo bilo je negdje oko 37 posto više dolazaka baš u to doba kad se odvija Wings for life. Mi vjerujemo da će i ove godine to biti jedna fina prezentacija grada Zadra i otvaranje te sezone", rekao je direktor turističke zajednice grada Zadra.



Svi koji ne mogu trčati u Zadru, mogu to učiniti gdje god se nalazili - uz pomoć aplikacije App run.

