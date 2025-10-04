Nakon hladne subote slijedi kišna nedjelja, provjerite kakav nas početak tjedna očekuje

Mrzlo jutro, u mnogim krajevima naše zemlje temperatura se noćas spustila ispod nule, ili u najmanju ruku vrlo blizu. Čak je i na Jadranu bilo neobično hladno, često ispod 10 stupnjeva; u Rovinju primjerice, samo 4.

Istodobno, samo more je još uvijek iznad 20. No i ono se sad već brže hladi. Nama se, nakon prolaznog smirivanja vremena sa zapada bliži novi atlantski poremećaj, noćas će se u Đenovskom zaljevu zavrtjeti i ciklona koja će sutra do sredine dana centrom već biti na pola Jadrana, a do večeri na krajnjem jugu. To znači jednu brzu i žestoku promjenu vremena koja će donijeti obilnu kišu, olujan vjetar, a u gorju i snijeg.



S obzirom na to da je vrijeme opasno na snazi je i čitav niz upozorenja. Kiše može biti već noćas, a ujutro, u najzapadnijim kopnenim predjelima, u gorju i na sjevernom Jadranu bit će i obilna. U početku će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, već prijepodne na sjevernom Jadranu u okretanju na jaku i olujnu buru. Podno Velebita orkanski udari.

Temperatura na kopnu neće imati neki izraženi dnevni hod, jutro će često biti i toplije od poslijepodneva. Slično i na sjevernom Jadranu. Očekuje nas u ovim prvim jutarnjim satima 10-ak do 15 stupnjeva.



Glavnina oborine na sjeverozapadu zemlje prijepodne. Kiše će biti i kasnije, a prema kraju dana slijedi smirivanje i razvedravanje. Zapuhat prolazno jak vjetar sa sjevera uz koji će ponovno biti svježe i hladno. Najviše oko 13 stupnjeva, no potom hladnije.



I u istočnim predjelima naše zemlje sutra oblačno i kišovito: no manje nego na zapadu. Temperatura će tijekom dana i ovdje biti između 10 i 13, 14 stupnjeva. Uz sjeverac, većinom dosta svježe.

Najintenzivnije vrijeme očekuje gorsku i primorsku Hrvatsku. Što zbog obilne oborine, što zbog jakog i olujnog vjetra koji će još i promijeniti smjer. U gorju je sutra moguć i snijeg, nekoliko centimetara u Gorskom kotaru, a mogao bi, nakratko zabijeliti i dijelove Like. Na moru obilna kiša i orkansku udari bure podno Velebita. Putujete li, informirajte se o stanju na cestama i u lukama neposredno prije puta. Sutra će ponovno biti prekida u prometu. Tijekom dana uz buru sve hladnije.



I u Dalmaciji sutra može biti izraženijih pljuskova, ali i grmljavine. Jako i olujno jugo u okretanju na jaku i olujnu buru. Temperatura će uz južinu ovdje porasti i do 20, no potom će na sjeveru dosta osvježiti.

Vrijeme idućih dana

U prvoj polovici sljedećeg tjedna bit će djelomice sunčano. U utorak uz promjenjivu naoblaku moguće je mjestimice malo kiše. Svih dana će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a bit će i barem malo toplije nego na početku listopada.



Na Jadranu će prevladavati sunčano te što se dnevne temperature tiče ugodno. Ali i dosta vjetrovito, u ponedjeljak i utorak uz jaku i olujnu tramontanu. U srijedu ponovno bura. Cijeli ovaj početak listopada izuzetno je teško staviti u nekakav kontekst. Nedovoljno toplo za bablje ljeto te previše i predugo vjetrovito za početak jeseni. Ovo je za sad, najbolje što imamo.



Prognoze za vikend nisu osobito pouzdane. Izgledno je dijelom vedro i toplije do petka, a za dalje ćemo vidjeti. Sutra svakako oprez, osobito u prometu, a ukoliko možete, ostanite kući. Bit će to dan za televiziju i druženje.