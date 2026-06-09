Temperatura bi mogla pasti i 10 stupnjeva, ali ne zadugo: Evo kakvo nas vrijeme čeka

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Piše DNEVNIK.hr, 09. lipnja 2026. @ 21:00 komentari
Ilustracija; Vremenska prognoza
Ilustracija; Vremenska prognoza Foto: Getty Images
Meteorologinja Nove TV Maja Bubalo upozorila je na nestabilno vrijeme i ispodprosječne temperature za ovo doba godine.
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