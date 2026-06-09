Temperatura bi mogla pasti i 10 stupnjeva, ali ne zadugo: Evo kakvo nas vrijeme čeka

Utorak je donio promjenjivo oblačno i većinom suho vrijeme. Mjerilo se i iznad 30 stupnjeva. U srijedu nas očekuje još jedan vrlo topao, čak i vruć dan, ali zahvatit će nas frontalni poremećaj koji stiže sa sjeverozapada. Donosi nam nestabilnije vrijeme i hladniji zrak, a većinu zemlje zahvatit će u večernjim satima te u noći na četvrtak.

Temperatura će pasti nešto ispod prosjeka za ovo doba godine, ali dani će brzo ponovno postajati topliji. Nakon prolaska fronte bit će sunčanije, ali i dalje nestabilno, uz mogućnost za pljuskove i prema kraju tjedna.

Vrijeme sutra

Jutro djelomice do pretežno sunčano. U većini predjela postoji mala mogućnost za kišu već na početku dana, dok su na sjeveru kiša i pljuskovi izgledni i tijekom noći i prijepodneva. Na kopnu vjetar sjevernih smjerova, prolazno pojačan u vrijeme pljuskova. Na moru jugo u jačanju, a u Velebitskom kanalu noćas može biti pojačane bure. Najniža temperatura zraka između 15 i 17 u nizinama unutrašnjosti, u gorju koji stupanj manje. Na obali i otocima toplo, do 22.

U središnjoj Hrvatskoj danju djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Prema večeri jače naoblačenje sa zapada uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada može biti i nevremena. Veći dio dana vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u jačanju na jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27.

U Slavoniji djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, kasno navečer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu, jak s olujnim udarima. U najtoplijem dijelu dana temperatura između 29 i 31.

U Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito krajem dana. U gorju će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar poslijepodne okrenuti na jugozapadni. Na moru umjereno do jako jugo, krajem dana će uz zapadnu obale Istre puhati jak jugozapadnjak. Temperatura u gorju od 23 do 27, a na moru između 26 i 28.

Za razliku od ostatka zemlje, u Dalmaciji cijeli dan pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema večeri i jugo. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31.

More se polagano zagrijava, temperatura na mjernim postajama je između 21 i 24. UV indeks u većini predjela visok, u sunčanoj Dalmaciji i vrlo visok.

Prognoza za iduća tri dana

Sljedećih dana na kopnu promjenjivo i nestabilno. U noći na četvrtak mjestimice obilniji pljuskovi praćeni jakim, na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka češća sunčana razdoblja, no uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući kiša i pljuskovi, osobito u subotu. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ispod prosjeka, no postupno danju sve toplije.

Na moru u četvrtak djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom su dijelu dana, osobito na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana, još mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Od petka sunčanije, no uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pokojeg pljuska, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će

umjerena i jaka bura, u četvrtak podno Velebita na udare olujna. U petak bura postupno slabi i okreće na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene.

Iako će veći dio sutrašnjeg dana biti barem djelomice sunčan uz dosta visoke temperature, krajem dana očekuje nas promjena. Pljuskovi će lokalno biti izraženiji, osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. A nakon prolaska fronte na kopnu će osjetno zahladnjeti, i do desetak stupnjeva. Ipak, hladnije se vrijeme neće dugo zadržati.