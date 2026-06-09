Prijepori u koaliciji zbog DP-ove Deklaracije, Mlinarić: "Premijerova teza ne stoji"

Sastala se i vladajuća koalicija. Jedna od tema bila je i Deklaracija o izbornoj jedinici za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Posljednja je to u nizu ideja Domovinskog pokreta.

Od svog plana ne odustaju, a i dalje uvjeravaju i premijera Andreja Plenkovića i koalicijske partnere kako je njihova ideja vrijedna provedbe.

Stipo Mlinarić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Stipo Mlinarić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Plenković je inicijativu, koju su predstavili u jeku predizborne kampanje u BiH, ranije nazvao PR potezom.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

"Teza premijera da je to DP napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako je itko komunicirao i imao vidljivost od te Deklaracije onda je to premijer, on je to jedno pet puta komunicirao, mi nismo nijedanput. Mi nismo došli statirati nego mijenjati stvari, ne gledajući stranačke interese. Mi nemamo svog kandidata za predstojeće izbore u BiH", poručio je Stipo Mlinarić, saborski zastupnik iz redova DP-a.

Stipo Mlinarić - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)