Stiže predah od vrućina, ali ne zadugo: Evo gdje su mogući pljuskovi

Do sredine vikenda sa sjeverozapada će prolazno jačati greben anticiklone koji će nam sa sjevera donositi malo svježiji zrak, a na Jadranu stvarati buru.

Od nedjelje malo toplije, a sredinom tjedna na vidiku je novi jači poremećaj s osjetno svježijim i nestabilnim oceanskim zrakom koji bi ponegdje mogao donijeti obilnije oborine.

Jutro

U petak ujutro i prijepodne većinom pretežno sunčano. Jedino u noći na istoku zemlje ponegdje uz više oblaka može biti malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjevernih smjerova, a na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, osobito u Velebitskom kanalu. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, a na Jadranu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva

Središnja Hrvatska

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj mjestimice dnevni razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak, osobito uz granicu sa Slovenijom i na sjeveru područja. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak uz najvišu temperaturu od 27 do 29 stupnjeva.

Istočna Hrvatska

I u istočnim predjelima slijedi dnevni razvoj oblaka, no većinom suho. Mjestimice umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a temperatura poslijepodne od 28 do 30 stupnjeva.

Gorska i Sjeverni Jadran

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne u gorju i unutrašnjosti Istre moguć je poneki kratkotrajni pljusak. U gorskom dijelu puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak, na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a uz zapadnu obalu Istre sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 27, a na Jadranu od 30 do 32 stupnja.

Dalmacija

U Dalmaciji pretežno sunčano, a na krajnjem jugu još je moguć kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, a prema otocima i otvorenom moru prolazno umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 33 stupnja.

Kopno - izgledi tri dana

U subotu u unutrašnjosti pretežno sunčano, a u drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak mjestimice uz prolazan porast oblaka može biti kiše ili ponekog pljuska. Vjetar još u subotu ponegdje umjeren sjevernih smjerova.

More - izgledi tri dana

Na Jadranu dosta sunca, premda prema sjeveru u drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak mjestimice može biti kiše ili kratkotrajnog pljuska. U subotu vjetrovito uz umjerenu i jaku, na udare i olujnu buru koja će zatim oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jugozapadnjak.

Vrijeme za vikend

U prvom dijelu vikenda, dakle, pretežno sunčano, a u nedjelju poslijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje može biti malo kiše ili ponekog pljuska.