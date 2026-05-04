Vrijeme sutra nestabilno, od grmljavinskih pljuskova do 27 stupnjeva: Evo tko će pokisnuti

Ponedjeljak je diljem unutrašnjosti bio topao, čak i vrlo topao jer je na mnogim postajama izmjereno više od 25 stupnjeva. Toplo je bilo i na moru, a nije nedostajalo ni sunčanih razdoblja.

Nakon nekoliko stabilnijih dana sutra nam slijedi promjena. Iako je naše područje pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka, s jugozapada nam u visinskoj struji počinje pritjecati vlažniji i nestabilniji zrak koji će sljedećih dana donijeti mjestimičnu kišu ili grmljavinske pljuskove. Ipak, bez obzira na oblake i oborine, ne očekuje se značajno zahladnjenje već će ostati toplo.

Vrijeme sutra

Jutro u unutrašnjosti djelomice sunčano, najmanje oblaka očekuje se na istoku zemlje kao i na krajnjem jugu. Na sjeveru Dalmacije i u gorju oblaka će biti nešto više, a na sjevernom Jadranu prije podneva već može pasti nešto kiše ili pokoji pljusak praćen grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti slab, južnih smjerova, prema sredini dana u jačanju. Na moru će puhati većinom umjereno jugo, također u jačanju, a već prijepodne može biti jako na sjeveru Dalmacije.

Najniža temperatura zraka između 7 i 12 na kopnu te 12 i 16 na moru.

U središnjoj Hrvatskoj danju djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, a temperatura između 22 i 25. U Slavoniji u drugom dijelu dana umjerena naoblaka - istočnije predjele očekuje malo više sunca. Uz umjeren vjetar južnih smjerova, ova će regija biti najtoplija, mjerit će se između 24 i 27 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Na moru su mogući i grmljavinski pljuskovi. Vjetar u gorju slab do umjeren, južnih smjerova, na moru umjereno do jako jugo i oštro. U najtoplijem dijelu dana temperatura u obje regije između 19 i 22. U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može biti kiše ili kratkotrajnih pljuskova, većinom na sjeveru i u zaleđu. Puhat će umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24.

Prognoza za prvi dio tjedna

Na kopnu se sljedećih dana nastavlja promjenjivo vrijeme. Mjestimice može padati kiša, u četvrtak postoji mogućnost i za grmljavinske pljuskove. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura se neće značajno mijenjati, jutarnja će se kretati oko 10 stupnjeva, a dnevna između 20 i 25.

Na moru slično, promjenjivo oblačno, povremeno kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U srijedu i četvrtak puhat će umjereno do jako jugo, u petak će malo oslabjeti. Dnevne temperature koji stupanj niže nego prethodnih dana, između 18 i 22.

Promjenjivo vrijeme jedno je od obilježja proljeća. S dolaskom svibnja stigle su nam više temperature, osobito na kopnu, ali nestabilno vrijeme donosit će nam i povremenu kišu. Sljedećih dana zato nemojte zaboraviti kišobrane jer nam neka dugotrajnija stabilizacija zasada nije na vidiku.