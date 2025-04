Hladna fronta lagano prolazi: Kada stižu prave proljetne temperature otkriva meteorolog

Velik dio Europe pod utjecajem je anticiklone čiji se centar nalazi nad sjevernim Atlantikom. Ogranci te anticiklone zahvaćaju mnoge dijelove kontinenta, pa tako i ovaj naš. U takvim uvjetima prevladavaju stabilne vremenske prilike, uz puno sunca, ali nakon fronte, koja se premjestila preko Hrvatske za vikend, još uvijek se nalazimo u hladnoj zračnoj masi.



Ujutro tako biti većinom sunčano, ali hladno. Na obali uglavnom i vedro, a u kopnenim predjelima uz malo više oblaka, osobito između Zagreba i Osijeka, gdje može biti i pretežno oblačno. Puhat će slab sjeverac, a na obali bura, koja će samo mjestimice još biti jaka, osobito pod Velebitom, Biokovom te na dubrovačkom području. Najniža temperatura u unutrašnjosti će biti od -3 do 0, vjerojatan je i slab mraz, osobito u dijelovima s manje oblaka. Na Jadranu od četIri do 6 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, uz umjerenu, a povremeno i povećanu naoblaku. Lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak, no samo kratkotrajno. Veća vjerojatnost za to je u istočnijim predjelima, osobito u Podravini. Puhat će slab vjetar, sjevernih smjerova, uz temperaturu između 10 i 14, u najtoplijem dijelu dana.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti umjereno do pretežno oblačno. Oblačnije nego ujutro, ali i dalje sa sunčanim razdobljima. Ipak, lokalno je moguće malo kiše ili kraći pljuskovi. Tek će se navečer razvedravati. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i bit će pomalo svježe, svježije nego na zapadu. Najviša će temperatura biti između 10 i 12.



Sunčan će biti utorak u Istri, Primorju i na Kvarneru, uz malu do umjerenu naoblaku. Oko podneva će zapuhati maestral, a onda navečer ponovno bura, ali samo slaba do umjerena. Danju će općenito biti toplije i ugodnije nego u ponedjeljak, temperatura će rasti do 14, 15 Celzijevih stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici djelomice sunčano, uz malo više oblaka, uglavnom će biti umjereno oblačno. Puhat će slab sjeveroistočnjak, a maksimalna će temperatura biti oko 9.



U Dalmaciji će biti sunčano, uz malu, a u unutrašnjosti i umjerenu naoblaku. Sredinom dana bura će okrenuti na maestral koji će većinom puhati umjereno, a samo povremeno i jako, no činit će malo hladniji osjet. Temperatura će inače biti od 14 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

I sredina tjedna na kopnu će biti sunčana, povremeno uz umjerenu naoblaku. Samo rijetko i lokalno može pasti malo kiše ili kratak pljusak, prije svega u četvrtak. Vjetar će biti većinom slab, sjevernih smjerova. Temperatura zraka će rasti, u srijedu je još moguć jutarnji mraz, no danju će već biti oko 15, a pred vikend onda i do 20 stupnjeva.



I na Jadranu će sljedećih dana biti sunčano, samo uz malo oblaka. Ujutro i navečer će puhati umjerena bura, a danju maestral. Temperatura zraka i u postupnom porastu, ujutro će biti oko 7, a danju od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva.



Ovaj će tjedan biti prevladavajuće sunčano. U unutrašnjosti su mogući samo rijetki i kratkotrajni pljuskovi. Uz to, svakim će danom biti malo toplije, samo još u utorak i srijedu ujutro hladno. Zatim pred vikend ponovno 20-ak stupnjeva.