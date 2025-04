Umjesto u školskoj klupi - ekipa iz MIOC-a danas se družila kod Lisinskog. Svi su oni dobili nagradu Baltazar. Za neke je to već treći put.



"Nije da ja sad ciljam ono moram biti prvi da dobijem ovu tu nagradu. Kad si u natjecanju, ja, to sam ja i ti zadaci, nema sad tu neke konkurencije, nagrada, ni ničega, to je samo ono "u zoni" kako bi se reklo", objašnjava Val Karan, nagrađeni učenik XV. gimnazije (MIOC)

Val Karan Foto: Dnevnik Nove TV

Oni ne uče samo za ocjenu. Kaji se još u osnovnoj školi svidio izborni predmet - astronomija. A prošle godine je bila druga u državi.

"Željela bih sljedeće godine ići na olimpijadu iz astronomije i astrofizike, međunarodnu. Stvarno, nije nikad dosta znanja i astronomije, meni tako da, ha-ha, da ja uživam u tome", Kaja Passek-Kumerički, nagrađena učenica XV. gimnazije (MIOC).

Što na ovo kažu mentori, te koju životnu lekciju je učenicima udijelio gradonačelnik Tomislav Tomašević podgledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV Viktorije Bednjanec.