Pred Hrvatskom je stabilizacija vremena u većem dijelu tjedna. Ciklonalni vrtlog s vlažnim zrakom malo će oslabjeti u utorak pa će kišne oblake potisnuti greben anticiklone sa sjeverozapada Europe. Taj proces nakratko će prekinuti prolaz oslabljenog frontalnog poremećaja s manjom količinom vlažnoga zraka u srijedu. Više donosi meteorolog Ivan Čačić.

U utorak ujutro još će u većini krajeva prevladavati oblačno. U unutrašnjosti će ponegdje biti kratkotrajne magle. U istočnim predjelima puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjerena do jaka bura i tramontana. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će između dva i sedam, a na Jadranu od sedam do 12 Celzijevih stupnjeva.



Tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura od 13 do 16 stupnjeva.



U istočnim predjelima bit će umjereno i znatno oblačno i uglavnom suho. Vjetar će biti povremeno umjeren sjeverozapadni. Poslijepodnevna temperatura kretat će se od 12 do 15 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj bit će promjenljivo oblačno i također uglavnom suho. Na Jadranu će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita prijepodne i olujna bura. Najviša dnevna temperatura u gorskim predjelima bit će od devet do 12, a na Jadranu između 14 do 17 stupnjeva.



U Dalmaciji će biti djelomice sunčano. Puhat će umjerena i jaka, prijepodne na udare mjestimice i olujna bura. Poslijepodnevna temperatura bit će od 15 do 19 stupnjeva.



U sljedeća tri dana u unutrašnjosti ujutro će mjestimice biti magla, pri tlu uz mogućnost slabog mraza. Danju će biti djelomice ili pretežno sunčano. Jedino će u srijedu prolazno biti više oblaka pa mjestimice može pasti malo kiše.



Na Jadranu će biti pretežno sunčano, no i dalje vjetrovito. U srijedu na sjevernom dijelu uz prolazno više oblaka mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će umjerena, u četvrtak i petak jaka i olujna bura.

Jeste li znali?

Meteorolozi često u izvješćima spominju polja visokog i niskog tlaka zraka. Jeste li znali da kad okrenete leđa vjetru niski tlak je najčešće s vaše lijeve, a visoki s desne strane.

