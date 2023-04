Za vikend ponovno stiže sve toplije vrijeme uz najviše sunca u subotu. No već potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak sa zapada stiže novo jače naoblačenje s kišom. Detalje vremenske prognoze donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Veći dio idućeg tjedna bit će ponovno malo svježiji, a ponedjeljak, u manjoj mjeri i utorak, bit će dosta kišovit. No, vikend donosi toplije vrijeme i više sunca.



Na vrijeme u petak najviše će utjecati polje povišenog tlaka zraka. No, tijekom dana doći će do dnevnog razvoja naoblake, a ponegdje i lokalnih nestabilnosti. U subotu će biti prolazno stabilnije, a od nedjelje na ponedjeljak posvuda se očekuje novi prodor vlažnog i nestabilnog zraka koji donosi atmosferski poremećaj sa zapada Europe.

U petak ujutro na sjevernom Jadranu i u gorskom području bit će djelomice, a drugdje pretežno sunčano. U unutrašnjosti je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, jedino će podno Velebita mjestimice puhati umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura bit će od četiri do osam, a na Jadranu od sedam do 12 Celzijevih stupnjeva.

Prijepodne u Središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno, a zatim djelomice sunčano i još malo toplije. Na zapadu ponegdje uz jači razvoj dnevne naoblake može biti kratkotrajnog pljuska. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura bit će od 18 do 20 stupnjeva.

U istočnim predjelima prevladavat će sunčano, poslijepodne uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, a poslijepodnevna temperatura oko 19 stupnjeva.

Prijepodne će u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu biti djelomice sunčano, poslijepodne uz dnevni razvoj naoblake u gorskom području te na riječkom području i u unutrašnjosti Istre mjestimice može biti malo kiše ili kratkotrajnog pljuska i grmljavine.



Na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 15 do 17, na Jadranu od 18 do 20 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Poslijepodne, uglavnom u zaleđu mjestimice može biti kratkotrajnog pljuska i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 19 do 21 stupnja.

U unutrašnjosti će do kraja vikenda biti sve toplije. U subotu pretežno sunčano. U nedjelju sa zapada porast naoblake, a krajem dana na sjeverozapadu kiša. U ponedjeljak promjenljivo i svježije povremeno s kišom, pljuskovima i mogućom grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, osim u nedjelju kad će zapuhati ponegdje umjeren jugozapadnjak.

I na Jadranu će u subotu biti pretežno sunčano i toplo. U nedjelju sa zapada porast naoblake, a krajem dana na sjevernom dijelu mjestimice kiša.



U ponedjeljak posvuda promjenljivo i malo svježije s kišom te pljuskovima i grmljavinom. U nedjelju će jačati jugo, koje će u ponedjeljak postupno slabjeti.

Po svemu sudeći, u utorak će još biti većinom kišovito, a sredinom tjedna ponovno stabilizacija vremena uz prestanak oborine, no bit će svježije.

