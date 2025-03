Stiže promjena vremena: Hoće li se nakon kiše pojaviti sunce otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Pogoršanje je stiglo u naš dio Europe. Nošeno je frontom koja je povezana s ciklonama iz Sredozemlja i sjevernijih krajeva. Atmosfera će ostati nestabilna i u utorak jer će u prvom dijelu dana frontalni sustav stacionirati nad nama. I pri tome će donijeti obilnu kišu.

Prijepodne će biti pretežno do potpuno oblačno. Kiša je najizglednija u Slavoniji, Lici i Dalmaciji, i na tim područjima može biti jača i obilnija, dok će zapadniji i sjeverniji krajevi imati i sunčana razdoblja, osobito Istra i Međimurje. Vjetar će u većini zemlje biti slab do umjeren, na sjevernom i srednjem Jadranu će promijeniti smjer, na tramontanu, dok će u južnoj Dalmaciji i dalje puhati jako i olujno jugo i oštro. I jutro će unatoč čestoj kiši biti toplo, u unutrašnjosti od 7 do 10, a na obali 11 do 14.

Poslijepodne će se razvedravati u središnjoj Hrvatskoj. Može biti još ponekog kraćeg pljuska, no generalna slika vremena bit će sunčano i ugodno, uz umjerenu naoblaku. Vjetar će blago ojačati naspram jutra, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će rasti do 15, 16 celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će se razvedravati, ali nešto kasnije nego na zapadu, tako da je ovdje veća mogućnost za još kiše u prvim popodnevnim satima. Kasnije i tamo više sunca. Puhat će slab do umjeren vjetar, promjenjiva smjera, i bit će manje toplo nego danas. Najviša temperatura uglavnom oko 15 stupnjeva.

U Istri, Primorju i Gorskom kotaru sredinom dana i poslijepodne također će biti sve manje oblaka i sve više sunca. Samo lokalno još može biti malo kiše ili ponekog kraćeg pljuska, ponajprije na Kvarneru te u Gorskom kotaru. Jutarnja tramontana će oslabjeti i ponovno će okrenuti na jugo koje će navečer polako jačati. S jugom stižu i novi oblaci, pa u večernjim satima ponovno može pasti malo kiše. Temperatura će biti od 11 do 14 u Gorskom kotaru te oko 15 na obali.

I u Dalmaciji će poslijepodne biti više sunca, uz temperaturu od 14 do 17. Postupno će se razvedravati, pa će kiša i pljuskovi biti sve rjeđa pojava. Mogući su još uglavnom na jugu, južnije od Makarske. Duž većine obale puhat će umjerena tramontana, samo će se na krajnjem jugu još držati jugo i oštro, koje će puhati umjereno do jako. A onda će se predvečer jugo ponovno širiti na cijelu obalu i blago jačati. Navečer ponovno raste vjerojatnost za kišu i pljuskove.

Vrijeme idućih dana

Sredina tjedna na kopnu ostaje promjenjiva, sa sunčanim razdobljima, ali povremeno i s kišom. Najmanja vjerojatnost za nju je u četvrtak, tad će većinom biti suho, a najveća u petak. I dalje će biti pomalo vjetrovito, ali toplo. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz temperaturu oko 10 stupnjeva ujutro te oko 18 danju.

Na Jadranu dominacija juga i ono će do vikenda puhati većinom umjereno, a u petak i jako. I pratit će to tipično vrijeme po južini. Bit će promjenjivo do pretežno oblačno. Povremeno s kišom i pljuskovima koji lokalno mogu biti jače izraženi i obilniji. Najveća mogućnost za suho vrijeme i sunčana razdoblja je u četvrtak. Temperatura će ujutro biti oko 13, a danju oko 16 celzijevih stupnjeva.

U utorak ćemo imati dosta promjenjiv dan. Ujutro uz čestu kišu, osobito u Slavoniji, Lici i Dalmaciji, a onda poslijepodne u cijeloj zemlji više sunca. Razvedravat će se i bit će ugodno, iako manje toplo nego u ponedjeljak.

