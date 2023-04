Kako će umjetna inteligencija utjecati na naše živote tek ćemo vidjeti, ali utjecaj klimatskih promjena već dugo je očit. Ni napori da se te promjene spriječe neće biti bezbolni po novčanike građana. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Odluka je pala. Izglasan je paket zakona koji će Europu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom. To će se postići tako što će se na ugljik koji ispuštamo u atmosferu - oporezovati. Za mnoge građane to znači i - više račune.

"To će neminovno dovesti do toga da će ta aktivnost poskupiti i da će to građani vrlo brzo osjetiti na svojim džepovima. To se treba dogoditi tek u drugoj polovici ovog desetljeća. To nam donekle ostavlja dovoljno vremena da se na to i pripremimo“, kazala je ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti MINGOR-a Dunja Mazzocco Drvar.

Treba se tako pripremiti na skuplje grijanje.

Neven Duić s Fakultet strojarstva i brodogradnje je kazao: "Kad se grijete na plin onda ćete plaćati taj dodatni trošak, odnosno on će biti zaračunat vašem opskrbljivaču, a on će prebaciti taj trošak vama“.

Taj trošak neće biti simboličan. Europska komisija procjenjuje kako bi utjecaj nove regulative na cijenu grijanja u Hrvatskoj moglo biti poskupljenje od čak 25 posto.

Cijena plina tako neće pasti, čak i ako rat u Ukrajini stane. Zbog istih razloga rast će i cijene fosilnih motornih goriva, koje koriste automobili, kamioni, brodovi, avioni. Novi trošak građane ne veseli, ali ne vesele ih ni klimatske promjene.

"Definitivno ne bih bio sretan, međutim svakako treba biti odgovoran i prema sebi i prema budućnosti, svojoj djeci tako da je to zapravo neizbježno“, rekao je Krešimir.

Ako povećanje računa i jest neizbježno, građani mogu utjecati na to koliko će oni porasti.

"Ako imate krov, stavite solar. To je najbolji način štednje novca u Hrvatskoj. Također, plin će vjerojatno biti sve skuplji i sve kompliciraniji, prema tome dizalice topline su rješenje ako ste u kućama, a toplana će ostati najpovoljnije rješenje ako ste u gradu“, naglasio je Duić.

No, da bi ta ulaganja bila isplativa, fosilna goriva moraju poskupiti. "Ilujzija je očekivati da će građani štedjeti energiju ako im se to ne isplati, ako nisu financijski motivirani, da će postavljati solarne elektrane ako im se to ne isplati“, dodao je posebni savjetnik predsjednika Republike Julije Domac.

S hrvatskim plaćama se malo toga isplati. "S pet i šesto ne mogu si priuštiti ništa. Evo sad gledam gdje ću si kupiti pecivo da me ne košta pet kuna nego dvije kune“, rekla je Helena.

Tu je i zapravo problem. Dok je Europa odlučila kako su jeftini plin i nafta luksuz koji si više ne može priuštiti, u Hrvatskoj svako drugo kućanstvo nije moglo ni dosad. Oni se još uvijek griju na - drva.

