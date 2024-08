Nema kraja vrućini, ali ipak slijedi olakšanje: Gdje i kada, zna meterolog Dnevnika Nove TV

Na vrijeme će posvuda najviše djelovati prizemni greben anticiklone sa sjeveroistoka Europe. No, po visini je slabo izražena ciklonalna dolina zbog koje još u manjoj mjeri može biti lokalnih nestabilnosti.



Ujutro u srijedu bit će pretežno sunčano. U unutrašnjosti, uglavnom u dolinama rijeka i po gorskim kotlinama može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab ili neznatan, a na Jadranu mjestimice umjerena bura.

Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu i dalje vrlo toplo od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva.



U Središnjoj Hrvatskoj u nastavku dana pretežno sunčano, no ne i posve stabilno pa poslijepodne može biti pokojeg pljuska i grmljavine. Poslijepodne vruće uz najvišu temperaturu većinom oko 31 Celzijeva stupnja.



U istočnim predjelima uglavnom sunčano. Poslijepodne još valja računati na mogućnost kratkotrajnog pljuska i grmljavine. Vjetar i ovdje slab do umjeren. Temperatura poslijepodne do 33 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj dosta sunca, no ponegdje uz prolazno jači razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska i grmljavine. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. Bura će tijekom prijepodneva oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 26 do 30, na Jadranu oko 33 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz mogućnost za kratkotajni pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, prema jugu jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.



Ljetnu vrućinu prati i vrlo toplo more s temperaturom od 25 do 28 stupnjeva. Indeks opasnog sunčevog UV zračenja u unutrašnjosti je većinom umjeren, a na Jadranu visok što i dalje ukazuje na oprez.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, uz topla jutra i poslijepodnevne vrućine. Ujutro postoji mogućnost za kratkotrajnu maglu, a poslijepodne kratkotrajno osvježenje može pružiti poneki pljusak, ponajprije u četvrtak. Vjetar slab do umjeren.



Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno i vedro. U noći i ujutro ponegdje umjerena bura, a danju vjetar s mora. I dalje vruće, uz upozorenje na toplinski val.



Po svemu sudeći vikend i početak sljedećeg tjedna bit će u znaku sunca i nastavka ljetnih vrućina, osobito na Jadranu.

