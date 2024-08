Pobuna u Karlovcu: Grad povukao neočekivan potez, dio ugostitelja na nogama

Pripreme za karlovačke Dane piva u punom su jeku. Manifestacija je to koja godinama okuplja vrhunske izvođače i tisuće posjetitelja.

No, ove godine entuzijazam je splasnuo dijelu ugostitelja. I to zbog odluke da njihove terase mogu biti otvorene do pola sata iza ponoći.

"Obavezno radno vrijeme naše manifestacije je do pola sata iza ponoći, na taj način smo onda uključili i ugostitelje s cijelog područja Grada Karlovca da na terasama mogu raditi kao i sama manifestacija upravo zbog suživota građana i manifestacije", objasnila je Daniela Peris, pročelnica za gospodarstvo Grada Karlovca.

Dani piva održat će se u samom centru grada, a kafići su ondje gotovo na svakom koraku - zato, bez buke na terasama. Unutra može nešto dulje. "Naši ugostitelji mogu raditi do dva sata iza ponoći, što znači da svi naši posjetitelji koji se žele nastaviti zabavljati to i mogu u ugostiteljskim objektima do dva sata iza ponoći", dodala je Peris.

Pet dana koncerata i desetaka tisuća ljudi, kažu iz Grada, smetaju stanarima koji tih dana ne mogu mirno spavati pa nisu rijetke ni prijave policiji. No, stavovi su podijeljeni.

“Pet dana ćemo izdržati, treba se veseliti, šta sad, pet dana nije sad deset više", smatra Karlovčanin Alen Šarić. "Što sad fali tih pet dana da bude buka malo jača, nikom se ništa neće dogoditi, ljudi se vesele i to je sasvim normalno", kaže Mirko.

Kao i dio građana, i dio ugostitelja u ovoj odluci ne vidi prevelik problem. "Super, Dani piva, cijeli program traje do ponoći i onda imamo još nekih pol sata da u miru popiju piće da nije na ho-ruk, da ih lijepo ispratimo i misim da je to jedna dobra odluka, bilo bi bolje da je do 1, ali dobro je i ovo"; ocijenio je ugostitelj Krešimir Medarić.

Jer, tvrdi Krešimir, njima neće biti puno ni iz džepa ni u džep: "Svi su se tamo zabavili, pojeli su i popili su što su mislili tako da kod nas ionako neće ostaviti neku preveliku svotu novca, oni koji su mislili već su došli kod nas i potrošili, tako da mislim da negodovanje u ovom slučaju nije opravdano."

Opravdano ili ne, odluka je konačna: terase će raditi pola sata dulje od uobičajenog radnog vremena, a onda svi unutra.

