Meteorolog otkriva što nas čeka do kraja siječnja: Nema stabilizacije, stižu padaline

Mjesec se polako bliži kraju. Završit ćemo ga toplijim vremenom, međutim u cjelini, siječanj je ove godine malo hladniji od prosjeka. Najviše je utjecaja na to imala prva polovina mjeseca kad je pao i onaj obilniji snijeg. Ciklona koja je trenutno iznad nas, nastavlja se premještati na istok, pa će se sutra atmosfera stabilizirati. Ipak, ta je stabilizacija samo kratkotrajna.
Tako će u utorak od jutra na Jadranu biti puno sunca, uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena tramontana i bura, a temperatura će biti između 4 i 8, dakle malo hladnije nego danas. U unutrašnjosti ujutro sivo, tmurno i hladno, uz maglu i niske oblake. I oni će se najdulje zadržavati u središnjoj Hrvatskoj, Posavini i Podravini. Najniža temperatura od -2 do 0.
U središnjoj Hrvatskoj magla i niski oblaci sve do sredine dana, tek će se poslijepodne razvedravati. Negdje uz malo više sunca, pa će i temperatura više porasti, na 7-8 stupnjeva, dok će drugdje ostati više oblaka, pa će biti malo svježije. Kasno popodne i navečer, zapuhat će umjeren jugozapadnjak.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu ranije će se razvedriti. Jutarnja magla i niski oblaci do podneva će se većinom raspasti, pa će poslijepodne biti pretežno sunčano, a i toplo za doba godine, između 7 i 10 stupnjeva. Pri tome će puhati slab vjetar, južnih smjerova. Sve u svemu, nakon maglovitog jutra - vrlo ugodan dan.
U Istri i Primorju sunčano i ugodno, uz malu do umjerenu naoblaku i temperaturu od 8 do 11. Vjetar će popodne okrenuti na slab jugozapadni, a navečer na jugo. Tad će se i naoblačiti, a moguće je i malo kiše u Istri. U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne sunčanije nego ujutro, magla će se razići i razvedravat će se. No, bit će pomalo vjetrovito - jugozapadni vjetar će tijekom dana jačati na umjeren, pa na jak, a u višim predjelima može biti i olujan. Temperatura od 6 do 9. Navečer opet naoblačenje sa zapada, a u Gorskom kotaru može pasti i malo kiše.
U Dalmaciji sutra krasan - sunčan i topao dan, s malo oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti između 11 i 14. Tek će navečer okrenuti na jugo i tad će se malo jače naoblačiti, no kiša stiže tek u noći na srijedu.
Prognoza za iduća tri dana
U srijedu, četvrtak i petak u unutrašnjosti oblačno, često s kišom, osobito u srijedu popodne i navečer, kad će najviše padati. Temperatura će biti u blagom padu, no još uvijek iznad prosjeka za doba godine. Ujutro od 1 do 3, a danju od 5 do 9.
I na Jadranu u srijedu i četvrtak pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U srijedu će pri tome pasti obilnija količina, i puhat će jako, mjestimice i olujno jugo. Zatim će navečer prolazno okrenuti na lebić. U četvrtak ponovno jugo, ali slabije. A u petak više sunčanih razdoblja, i manje kiše, iako se niti tada ne može potpuno isključiti.
Nema dakle pravog smirivanja na vidiku odnosno dugotrajne stabilizacije koja nas inače zna pratiti u siječnju. Mjesec ćemo završiti malo toplijim, ali i promjenjivijim vremenom. Opet ćemo imati kišu. Ona je najizglednija u srijedu, četvrtak i petak, iako se ne može potpuno isključiti niti za vikend.