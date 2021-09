Kiše će biti već od noći na četvrtak, a od petka i obilnih pljuskova. Evo prognoze. Vremensku prognozu donosi Maja Bubalo.

Iza nas je još jedan sunčan i iznadprosječno topao rujanski dan. Živa u termometru penjala se i preko 30, a vrlo slično, ako ne i malo toplije, bit će sutra. Ipak, promjena nam stiže, kiše će biti već od noći na četvrtak, a od petka i obilnih pljuskova, s time da će na kopnu i osjetno zahladnjeti. O tome više idućih dana.

Još uvijek se nalazimo u polju povišenog tlaka zraka pa će i sutra veći dio dana biti stabilan. Sa sjeverozapada se polako približava frontalni sustav.

Jutro pretežno sunčano, osobito na krajnjem jugu, dok će u unutrašnjosti mjestimice biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, uz obalu jugozapadni, prema otvorenom moru Dalmacije i sjeverozapadni. Noćna temperatura na kopnu ugodna za spavanje, a ujutro će se mjeriti između 9 i 14. Na moru osjetno toplije, od 16 do 22.

Nakon pretežno sunčanog jutra u središnjim će predjelima tijekom dana sa zapada postupno rasti naoblaka ali će ostati uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura dosta visoka, u najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 29 i 31.

U Slavoniji i Baranji djelomice sunčano, prema kraju dana i u noći, više oblaka. Uz slab do umjeren vjetar južnih smjerova i ovdje će se mjeriti do 31.

U gorju i na sjevernom Jadranu poslijepodne sve više oblaka. Navečer i u noći na četvrtak može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak koji će na moru okretati na jugo. Temperatura na moru između 27 i 29. U gorju neće biti značajno niža, mjerit će se između 24 i 28.

U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano. Prema kraju dana na sjeveru i u unutrašnjosti postoji mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru i sjeverozapadni. Temperatura do 31.

More je još uvijek toplo, malo svježije na sjeveru nego na jugu, ali i dalje ugodno za kupanje.

Od četvrtka promjenjivo i nestabilno s mjestimičnom kišom i pljuskovima s grmljavinom. U petak u gorju pljuskovi mogu biti lokalno obilni. Temperatura zraka u osjetnom padu.

Na moru također nestabilno. U četvrtak pljuskovi uglavnom na sjeveru, u petak posvuda, a lokalno mogu biti obilni. Temperatura zraka u blagom padu.