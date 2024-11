Stiže prodor hladnog zraka, a meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva koje će dijelove Hrvatske zabijeliti snježne pahulje

Potkraj četvrtka i u noći na petak slijedi drugi, još izraženiji prodor hladnog oceanskog zraka. Njegova fronta, zajedno s ciklonalnim vrtlogom će se brzo premještati preko cijele zemlje i već krajem petka stići na područje Egejskog mora. Iza fronte brzo će ojačati greben anticiklone i doći do smirivanja vremena.



Ujutro i prijepodne prevladavati će oblačno većinom s kišom, a na Jadranu pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje će biti i obilnih oborina. Bit će vrlo vjetrovito. Puhat će umjeren i jak vjetar s jugozapada i juga koji će na Jadranu i u gorskom području ponegdje biti i olujan, što prati i narančasti Meteoalarm. Ujutro temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana sa sjevera će prodirati zamjetno hladniji zrak pa će u središnjoj Hrvatskoj prolazno zapuhati umjeren i jak na udare moguć i olujan sjeverac i sjeveroistočnjak, a kiša će ponajprije u gorju prijeći u susnježicu i snijeg - kojeg samo ponegdje može biti i u nizinama. Zatim prestanak oborine i razvedravanje. Temperatura od 3 do 7 stupnjeva, a navečer osjetno niža.

U istočnim predjelima u početku kiša, koja će s padom temperature mjestimice prijeći u susnježicu i snijeg, a vjetar će okrenuti na umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak Temperatura u početku od 6 do 10 stupnjeva, a zatim zamjetno hladnije, osobito navečer.



U gorskoj Hrvatskoj kiša će prema sredini dana prijeći u snijeg, dok će na Jadranu još biti kiše. Zapuhat će umjeren i jak na udare i olujan sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka na udare i olujna bura. Prema večeri prestanak oborina i osjetno hladnije. Prije zahlađenja u gorju i unutrašnjosti Istre od 6 do 11, a na moru od 10 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji kiša pljuskovi i grmljavina, a u unutrašnjosti i susnježica i snijeg. Prema večeri postupan prestanak oborine i razvedravanje. Zapuhat će umjerena i jaka ponegdje na udare i olujna bura. U početku temperatura od 13 do 18 stupnjeva, a zatim osjetno hladnije.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano. Jedino u gorskom području u ponedjeljak može pasti malo kiše. Ujutro mjestimice magla, osobito u subotu kad može biti i dugotrajna. U subotu ujutro hladno uz jaki mraz, a dnevna temperatura u postupnom porastu.



Na Jadranu pretežno sunčano. Više oblaka, ponegdje uz malo kiše, bit će u ponedjeljak na sjevernom dijelu i unutrašnjosti Dalmacije. Posvuda hladnije, osobito u subotu ujutro.



Za vikend, smirivanje vremena i hladnije osobito u subotu ujutro u unutrašnjosti. Više sunca i manje hladno u nedjelju.

