Slijedi nam stabilizacija vremena: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva kako nas vrijeme čeka za vikend

Dinamično vrijeme imamo posljednja 24 sata, uz kišu, snijeg, olujan vjetar i veliku promjenu temperature. U četvrtak navečer i petak ujutro na moru je puhalo jako jugo, oštro i lebić, a onda je u petak prijepodne okrenulo na olujnu buru i tramontanu pri čemu je zahladilo. No stabilizacija vremena već je počela. Fronta i ciklona koje su nam donijele ovo pogoršanje, brzo odmiču na istok, tlak zraka naglo raste, pa će u subotu nad velikim dijelom Europe zavladati anticiklona koja donosi smirivanje i sunce.



Tako će ujutro u Hrvatskoj biti sunčano, ali hladno. Magla je moguća samo u središnjoj Hrvatskoj i Lici, osobito uz Savu i Unu. A umjerene naoblake bit će u Podravini i Baranji. Vjetar će oslabjeti u odnosu na petak, no i dalje će na obali tramontana puhati umjereno do jako, pa će i zbog toga biti prilično hladno.

Na kopnu će se pak temperatura spustiti na vrijednosti između -8 i -3 pa će biti jakog mraza. Najhladnije u Lici.

Vrijeme idućih dana

I poslijepodne će ubiti sunčano. Puhat će slab vjetar sa sjeverozapada i on će činiti malo svježiji osjet, iako će generalno biti ugodnije nego danas s maksimalnom temperaturom između 6 i 8 stupnjeva.I uposlijepodne sunčano i svježe, ali ipak toplije nego u petak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša će temperatura biti između 5 i 7.Pretežno vedro bit će i u. Samo povremeno i prolazno uz malo oblaka. Bura će slabjeti tijekom dana, a onda će navečer zapuhati jugo. U gorju će dan inače biti hladan, najviša temperatura bit će od 2 do 5, a na moru ugodnijih 9 do 12.Subota će biti sunčana, ali svježa i u. Nakon vjetrovitijeg jutra, popodne će bura i tramontana slabjeti, puhat će još samo slabo do umjereno, a temperatura će rasti do 11, 12 stupnjeva. Navečer će na sjeveru zapuhati jugo, ali tek nakon 21 sat.

U nedjelju će u unutrašnjosti Hrvatske biti sunčano i još malo toplije nego u subotu. Zapuhat će jugozapadni vjetar koji donosi topliji zrak, pa će danju biti iznad 10 stupnjeva. Samo će ujutro i dalje biti hladno, malo ispod nule. U ponedjeljak će taj jugozapadnjak ojačati, pa će biti još toplije, ali već i pomalo vjetrovito, iako i dalje sunčano. A u utorak sve više oblaka, pa je navečer moguća i kiša.



I na Jadranu će u nedjelju biti pretežno sunčano i malo toplije nego u subotu, sa slabim do umjerenim jugom. U ponedjeljak već više oblaka, i dalje uz jugo koje će blago ojačati. Sve je to najava novog pogoršanja koje stiže u utorak. Tad će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, najvjerojatnije na sjeveru - u Istri, Primorju i na Kvarneru. Jugo će tad puhati umjereno do jako. A temperatura će zbog južnog strujanja svakim danom biti malo viša.

Za vikend ćemo imati većinom sunčano vrijeme. Ipak, treba imati na umu da sa stabilizacijom uvijek dolaze i hladna jutra, što je osobito Izraženo zimi. Na kopnu ćemo tako imati minuse i mraz, a moguća je i lokalna magla. No poslijepodne će zato biti osjetno toplije nego u petak. Na moru će tom ugodnijem osjetu pridonijeti i slabljenje bure.

