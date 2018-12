Mnoge je ipak iznenadilo jučerašnje za početak prosinca doista toplo jutro: pet, šest, pa i sedam stupnjeva iznad ništice, nakon svih onih minusa krajem prošlog tjedna.

Danju je pak temperatura u mnogim krajevima porasla do 12 ili 13, ponegdje i do 15 stupnjeva. U Karlovcu, primjerice, bilo je čak 16. To je i desetak više nego u nedjelju. Toplo ostaje i danas.

Preko našeg područja tijekom dana će prijeći jedan sustav fronti: zato će u utorak ujutro biti više oblaka, no s obzirom na to da će potom brzo jačati utjecaj anticiklone sa zapada, ne očekujemo previše oborina.

Jutro će biti promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom na Jadranu i u područjima uz Jadran, ali i u Slavoniji. Ponegdje u unutrašnjosti moguća je i magla. Rano će još biti slabe južine, većinom u Dalmaciji, dok će na sjevernom Jadranu vjetar već postupno okretati na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u kopnenom dijelu bit će od 2 do 7, dok će na moru biti većinom između 8 i 13 stupnjeva.

Poslijepodne će biti promjenjivo, u središnjoj Hrvatskoj ipak i uz sunčana razdoblja. Temperatura će danju porasti do 10, 11 stupnjeva, no navečer će uz sjeverac opet biti svježe.

U Slavoniji će se zadržati promjenjivije vrijeme, ovdje i poslijepodne mjestimice može biti slabe kiše. Najviša dnevna temperatura bit će između 7 i 10 stupnjeva. Prema večeri će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne će ipak biti sunčanije i uglavnom bez kiše. Na moru će sve jače puhati sjeverozapadnjak, a u noći će zapuhati i jaka bura. Tijekom dana na moru 15-ak stupnjeva, no relativno toplo bit će i u gorju – očekuje se za početak prosinca visokih 10 do čak 13 stupnjeva.

Promjenjivije i oblačnije može se još zadržati jedino u Dalmaciji, gdje bi također poslijepodne moglo biti malo kiše. Puhat će sjeverozapadnjak i bura, navečer u jačanju. Tad će se i na jugu vedriti. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 13 i 16 stupnjeva.

U srijedu će vrijeme biti stabilnije, sunčanije, ujutro u unutrašnjosti mjestimice s maglom. Magle može biti i u četvrtak, no i više oblaka, a promjenjivije će potom biti i u petak. Kako se čini, za vikend će padati kiša. U srijedu, a posebno u četvrtak hladnije, no u petak će temperature oper porasti.

Na Jadranu će u srijedu biti sunčano i dosta vjetrovito: puhat će jaka bura koja na mahove može biti olujna. U četvrtak će biti promjenjivije, uz malo kiše, dok nam nova ozbiljnija kiša stiže za vikend. U petak će zapuhati jugozapadnjak, potom jugo. Svih dana bit će relativno toplo, jedino u četvrtak ipak malo svježije.

