Meteorolog donosi detalje o prvom tjednu nove godine, na vidiku i snijeg: "Vrijeme će biti na klackalici"

Cijeli tjedan vrijeme će biti na klackalici između frontalnih sustava koji će se premještati preko naših krajeva ili će prolaziti u blizini, pa će nam taj vlažan i nestabilan zrak povremeno donositi kišu ili ponekad samo povećanu naoblaku.

Između epizoda kiše – sunčana razdoblja kojih će najčešće i najviše biti u četvrtak. Sve skupa odvijat će se u relativno toploj zračnoj masi, a prva naznaka ozbiljnijeg zahladnjenja za sad stoji za drugi dio vikenda.

Ako se ostvare proračuni od ponedjeljka, početkom sljedećeg tjedna mogli bismo računati i na snijeg. No, otom potom, ove situacije će se iskristalizirati sljedećih dana pa ćemo biti pametniji, naglasio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Većinom djelomice sunčano jutro bit će u utorak, ponegdje u unutrašnjosti mjestimice s maglom. Na krajnjem jugu jedino još bi tijekom noći i jutra moglo pasti malo kiše.

Na kopnu u početku bez značajnijeg vjetra, dok će duž Jadrana puhati uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, a na jugu ujutro prolazno i jaka bura. U unutrašnjosti hladnije nego proteklih dana uz jutarnju temperaturu od -1 do 2 stupnja, dok će na obali i otocima biti većinom između 7 i 12.



Poslijepodne i prema kraju dana očekuje se postupan porast naoblake, no kiše do srijede ovdje na kopnu ne bi trebalo biti. Sredinom dana zapuhat će umjeren jugozapadnjak koji će večeri ponegdje već biti i jak. Dnevna temperatura između 8 i 12 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji sutra djelomice sunčano uz više oblaka prema kraju dana. Zapuhat će vjetar s juga, a temperatura će biti između 10 i 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenjivije nego drugdje. Mada će i ovdje prijepodne biti više sunca, poslijepodne će se skupljati oblaci pa bi ponegdje moglo pasti i malo kiše. Od sredine dana zapuhat će jugozapadnjak koji će jačati, pri čemu u gorju na mahove može biti i olujan. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 5 do 10, a na sjevernom Jadranu između 9 i 14 stupnjeva.

Dalmaciju pak očekuje djelomice sunčano i možemo reći ugodno toplo vrijeme. I ovdje će oblaka prema kraju dana biti više, a po neka kap mogla bit pasti tek u noći na srijedu. Dnevna temperatura od 12 do 15 stupnjeva. Navečer će zapuhati jugo.



Idućih nekoliko dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, i to osobito u srijedu i petak, dok će u četvrtak biti i duljih sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren, a u srijedu ponegdje i jak jugozapadnjak. Temperatura se do vikenda neće značajnije mijenjati, zadržat će se neuobičajeno toplo.



I na Jadranu će kiše osobito biti u srijedu i petak, dok se najviše suha i sunčana vremena očekuje u četvrtak. Puhat će većinom umjereno, a u petak i jako jugo najavljujući ozbiljniju kišu za vikend. Temperatura se u ovakvim okolnostima ni na moru ovaj tjedan neće značajnije mijenjati.

Dolazimo do vikenda kad nas, po svemu sudeći očekuje nestabilno i kišovito vrijeme. U subotu će još biti i za doba godine dosta toplo, a od nedjelje, prema današnjim izračunima, onda slijedi osjetno hladnije, i ako se ova predviđanja ostvare, to bi značilo da će početkom sljedećeg tjedna biti i snijega. Za vikend već u gorju, a kasnije možda i u nizinama.

