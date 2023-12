Vrijeme za blagdane bit će pravo zimsko? Pogledajte hoće li padati snijeg ili temperature

Mirni blagdanski dani su pred nama, neće biti nikakvih izraženih meteoroloških događaja. Fronte i ciklone u nedjelju će se malo udaljiti od Hrvatske, tlak zraka nastavlja rasti tako da će se još malo stabilizirati, iako lokalno može pasti vrlo malo kiše.



Badnje jutro bit će promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima u cijeloj zemlji. Većinom ostaje suho, tek je mala mogućnost za prolaznu kišu u Podravini i Baranji. U središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj lokalno je pak moguća kratkotrajna magla.



U unutrašnjosti bez vjetra, a na obali će puhati slabo jugo koje će postupno jačati prema sredini dana, ali samo na slabo do umjereno.

Najniža temperatura neće biti baš niska, na kopnu od 1 do 4, a na Jadranu oko 10 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj manje oblaka i više sunca, bit će uglavnom pretežno sunčano. Vjetar većinu dana vrlo slab, no onda će navečer malo ojačati.

Neće on biti nešto suviše jak – uglavnom slab do umjeren, međutim činit će da osjećaj bude malo svježiji pa nije loše odjenuti nešto toplije ako idete na polnoćku. Danju temperatura oko 12 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne također pretežno sunčano, uz manje oblaka nego ujutro. Vjetar će biti slab, neće biti vjetrovito kao danas, tek će navečer blago ojačati jugozapadnjak. Bit će malo toplije nego na zapadu, najviša temperatura 13, 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Manje oblaka bit će u Istri i Lici, a više u Primorju i Gorskom kotaru pa ondje može pasti i malo kiše, osobito na širem riječkom području navečer.

Bit će i malo vjetra, puhat će slabo do umjereno jugo, uz temperaturu oko 15 na obali te od 11 do 13 u gorju.

Iako će u Dalmaciji povremeno biti umjerene naoblake, kiše neće. Puhat će jugo, slabo do umjereno, pa će i temperaratura biti visoka za Badnjak, oko 16 stupnjeva.



Promjenjivo oblačno bit će i idućih dana u unutrašnjosti Hrvatske. Imat ćemo puno sunčanih, ali i onih malo oblačnijih razdoblja, no uglavnom ostaje suho. Samo malo kiše lokalno je moguće u Gorskom kotaru i Lici.



Povremeno će biti vjetrovitije, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, no zbog njega ostaje prilično toplo - najniža jutarnja temperatura bit će oko 5, a najviša oko 15.



I na obali promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, no ondje je malo veća mogućnost za kišu, iako će ta kiša biti većinom slaba i sporadična. Najvjerojatnija je na sjevernom Jadranu u utorak.



Puhat će slabo do umjereno jugo, povremeno i jugozapadni vjetar, a temperatura će uglavnom biti od 10 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Topli blagdanski dani su pred nama. Badnjak, Božić i blagdan Svetog Stjepana u cijeloj Hrvatskoj će proći u toplom, ali malo promjenjivom vremenu – bit će i sunca i oblaka, no u većini zemlje ipak ostaje suho.



Najveća mogućnost za malo kiše ova tri dana je na Kvarneru gdje bi mogla padati i u vrijeme polnoćke, zatim u Primorju te u Lici, međutim, sve će to biti male količine.

