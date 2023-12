Kakvo nas vrijeme očekuje prvih dana u novoj godini? Meteorolog donosi detalje

Preko naših krajeva u nedjelju u noći i u ponedjeljak, većinom u prvom dijelu dana, premještat će se atmosferski poremećaj noseći kišu. Potom će se vrijeme prolazno smiriti i djelomice razvedriti, no već u srijedu pred vrata nam stižu nove fronte i nove oborine. Promjenjivo će vrijeme biti cijeli prvi tjedan nove godine, a cijeli tjedan će se isto tako zadržati i iznadprosječno toplo.



Za sve one koji Novu godinu čekaju na gradskim trgovima, valja napomenuti, najveće šanse za kišu su na širem riječkom području, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, povremeno je može biti i južnije, a vrlo rijetko u zapadnim kopnenim krajevima. No vjetar će još pojačati, pa je zato večeras bolje imati kabanicu nego kišobran. No neće biti hladno, obzirom da se noćas u unutrašnjosti očekuje od 5 do 10, a na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva.

Novogodišnje jutro i dio prijepodneva oblačno s kišom, a ponegdje i jačim pljuskovima, na Jadranu uglavnom i uz grmljavinu. Umjereno i jako jugo i jugozapadnjak tijekom prijepodneva će slabjeti, a u sjevernim kopnenim krajevima će najprije i okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2, 3 stupnja na istoku, do 10ak na zapadu, dok će na Jadranu biti oko 11 ili 12 stupnjeva.



Od sredine dana u zapadnim kopnenim krajevima očekuje se prestanak oborine i djelomično razvedravanje. Sjeverozapadnjak će prolazno pojačati i potom oslabjeti. Najviša dnevna temperatura bit će oko 12 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji u ponedjeljak prijepodne više oborine, dok će poslijepodne kiša postupno prestajati, a naoblaka će se kidati. Zapuhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 10 do 13 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također nakon kišovitog prijepodneva, poslijepodne smirivanje, prestanak oborine te djelomično razvedravanje. Vjetar će u gorju oslabjeti, a na sjevernom Jadranu prvo okrenuti na sjeverozapadni i zapadni te potom također oslabjeti. Najviša dnevna temperatura u gorju od 7 do 10, a na sjevernom Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji u ponedjeljak promjenjivo, pa i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sjevernije u regiji, poslijepodne uglavnom bez oborine. Na jugu jugo, dok će sjevernije u Dalmaciji vjetar okrenuti na sjeverozapadni. Temperatura tijekom dana najčešće oko 15, 16 stupnjeva.



I u prvim danima nove godine vrijeme će biti dosta promjenjivo, uz izmjenu sunčanih razdoblja i onih s više oblaka. Kiše će prije svega biti u gorju, a u srijedu uglavnom i drugdje u kopnenim krajevima. Vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak uz koji će se cijeli tjedan zadržati i za doba godine neobično toplo.



Slično i na Jadranu. I oblaci i sunce, kako gdje i kako u koje vrijeme. Kiša će biti najčešća u srijedu, kad će mjestimice biti i grmljavine. Puhat će umjereno, povremeno i jako jugo i jugozapadnjak, dok se temperatura ni na moru ovaj tjedan neće značajnije mijenjati.



I vikend nam, nažalost barem iz današnje perspektive, izgleda dosta promjenjivo i kišovito. A do nedjelje, kako se čini nema ni značajnijeg zahladnjenja. Nove informacije donosimo u novoj godini, a izlazite li večeras, ravnajte se prema našoj prognozi.

