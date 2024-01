VIDEO Pogledajte snimke razornog potresa koji je pogodio Japan: Hitno izdano upozorenje za tsunami

U razdoblju od 15 minuta Japan su zatresla tri snažna potresa. Stanovnici su upozoreni da prate objave nacionalnih vlasti, da se udalje od obale i da odu na povišeno mjesto.

Kako javlja EMSC, epicentar potresa bio je 62 kilometra od grada Nanao.

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake

pic.twitter.com/98syIwnGkj — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

WATCH: 7.6-magnitude earthquake hits western Japan. Reports of damage coming in pic.twitter.com/g2C1Fxetb4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan #earthquake pic.twitter.com/Y8h4Vbe8c8 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 67 km NE of #Nanao (#Japan) || 9 min ago (local time 16:10:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BmYUkRYtkn — EMSC (@LastQuake) January 1, 2024

Breaking News A major earthquake occurred in Japan. Widespread shaking in Japan. A tsunami warning has also been issued. pic.twitter.com/3LbXJhE7DU — 🇯🇵Naoemon Japan (@woiiw) January 1, 2024

Breaking News A major earthquake occurred in Japan. Widespread shaking in Japan. A tsunami warning has also been issued. pic.twitter.com/krNK7jnM97 — 🇯🇵Naoemon Japan (@woiiw) January 1, 2024

Uskoro opširnije.