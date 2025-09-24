Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Ništa od babljeg ljeta

Prvi dani jeseni i dalje nestabilni, za jednu regiju ostaje upaljen meteoalarm

Piše DNEVNIK.hr, 24. rujna 2025. @ 20:54 komentari
Ilustracija; Nestabilno vrijeme
Ilustracija; Nestabilno vrijeme Foto: Getty Images
Prognozu vremena za nadolazeće dane donosi meteorolog Dnevnik Nove TV Darijo Brzoja.
Najčitanije
  1. Dva muškarca prilazila stanovima u Sigetu i prisluškivala
    Snimka izazvala strah

    Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
  2. Smrdljivi martin, ilustracija - 2
    Dobro je znati

    Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
  3. Ilustracija
    u Zagrebu

    Optužnica protiv poznatog pjevača zbog nasilja nad suprugom i djetetom: Detalji su užasni
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Turskog predsjednika blokirali kao francuskog: Ljutito gledao prema policajcima koji su stavili ogtradu ispred njega
SULTAN ZLOVOLJE
Još jedan svjetski vođa zaglavio na ulicama New Yorka zbog Trumpa: Policijsko blokiranje podnio puno lošije od Macrona
Pogrebnici: Hrvatskoj trebaju još krematoriji, barem na području Rijeke i Dalmacije
PEĆ U KVARU
Zagrebački krematoriji u kvaru, pa pogrebnici moraju u Sloveniju: "Troškovi su se utrostručili"
Povlači se jager zbog neoznačenog alergena
Provjerite hladnjak!
Povlači se omiljena kobasica, nekima može izazvati probleme
VREMENSKA PROGNOZA Prvi dani jeseni i dalje nestabilni
Ništa od babljeg ljeta
Prvi dani jeseni i dalje nestabilni, za jednu regiju ostaje upaljen meteoalarm
Nesvakidašnja nesreća u metropoli
Nastao kaos
Nesvakidašnja nesreća u metropoli! Autom upao u rupu na tračnicama, izvlačili ga satima
Na Pelješcu velike poteškoće zbog nevremena: Bujica se slijeva niz stepenice i blokira cestu
POZIVI NA 112
VIDEO Nevrijeme na jugu Dalmacije! Bujica blokirala cestu: "Odsječeni smo od svijeta"
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Preminuo član uprave trgovačkog lanca KTC
Nakon bolesti
Preminuo jedan od čelnika domaćeg trgovačkog lanca
Pucnjava u Dallasu: Više ljudi upucano u uredu Službe za imigraciju
Krvavi napad
U pucnjavi u imigracijskom uredu u Teksasu ubijena jedna osoba, oglasila se ministrica: "Ovo mora prestati!"
Podignuta optužnica protiv pjevača zbog nasilja nad suprugom i djetetom
u Zagrebu
Optužnica protiv poznatog pjevača zbog nasilja nad suprugom i djetetom: Detalji su užasni
Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao
Muvali se ispred stanova
VIDEO Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao. Oglasila se policija
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao
Muvali se ispred stanova
VIDEO Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao. Oglasila se policija
show
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
LOL
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
tech
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Otkriće švedskih znanstvenika
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
UŽIVO DINAMO - FENERBAHČE: Turci ekspresno izjednačili nakon pogotka Belje
Pratite na gol.hr-u
UŽIVO DINAMO - FENERBAHČE: Turci ekspresno izjednačili nakon pogotka Belje
Hajduk uz velike muke srušio četvrtoligaše: Koprivničani s igračem manje većinu susreta
Na kraju prolaz
Hajduk uz velike muke srušio četvrtoligaše: Koprivničani s igračem manje većinu susreta
FOTO Poznati glumac u društvu Dalića, Kustića i Miškovića: Za tu prigodu pripremio je posebnu majicu
Veliko slavlje u Istri
FOTO Poznati glumac pozirao uz Dalića i Kustića, ali svi pričaju o njegovoj majici
tv
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
MasterChef: Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
ŠTO MISLITE O TOME?
Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
Skrivena sudbina: Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
SKRIVENA SUDBINA
Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
5 puta veće od Splita: Europsko "more plastike" koje se vidi i iz svemira
Divovsko ogledalo
5 puta veće od Splita: Europsko "more plastike" koje se vidi i iz svemira
novac
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
Blagodati vlasti
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
lifestyle
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Joan Collins na mjuziklu "Producenti" u londonskom The Garrick Theatreu
kakva diva!
A tek joj je 91: Joan Collins pokazala što znači biti dama, savršena je od glave do pete
Dugodlake pasmine koje se najmanje linjaju
MNOGI IH VOLE
Sedam dugodlakih pasmina pasa koje se ne linjaju ili se linjaju jako malo
sve
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene