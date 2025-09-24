Prvi dani jeseni i dalje nestabilni, za jednu regiju ostaje upaljen meteoalarm

Prvi jesenski tjedan donio je i pravo pravcato jesensko vrijeme. Ne samo da je oborina obilna, nego je i svježije, a sljedećih dana temperatura će, i to osobito u kopnenim krajevima, biti još malo niža. To bi značilo da babljeg ljeta, za sad nema, dugoročnija procjena u ovom trenutku je relativno svježe vrijeme koje će se protegnuti i kroz sljedeći tjedan, pri čemu će biti uglavnom bez kiše, ali ne i jako toplo.

Tek u nastavku listopada, možemo se nadati toplijem vremenu. Kratkoročno, u četvrtak će već ovaj poremećaj oslabjeti pa Hrvatsku očekuje mirniji i sunčaniji dan. No vrijeme i dalje nije posve stabilno.

Jutro će još biti promjenjivo oblačno, osobito u unutrašnjosti. Tu mjestimice može biti i magle. Uz promjenjivu naoblaku ponegdje još i malo kiše. Na Jadranu razvedravanje, samo na južnom dijelu još ujutro dosta nestabilno pri čemu je moguće i nevrijeme. Stoga je na snazi za dubrovačku regiju za noć i jutro narančasti Meteoalarm. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 15, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva.

Tijekom dana sve sunčanije, ali ne i posve stabilno. Rijetko će biti moguće malo kiše. Temperatura u središnjoj Hrvatskoj 20 do 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčana razdoblja, ali promjenjivo, uz mogućnost za malo kiše. Ovdje će biti i malo toplije nego na zapadu, očekujemo od 22 do 24 stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sutra poslijepodne djelomice sunčano. Uz promjenjivu naoblaku uglavnom na moru i u Gorskom kotaru može biti još ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 18 do 23 stupnja.

Slično i u Dalmaciji, samo toplije. Izmjena sunca i oblaka, češća sunčana razdoblja i tu i tamo ponegdje malo kiše. Puhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 23 do 26 stupnjeva.

Temperatura mora je većinom od 23 do 25, dakle, još uvijek ugodno za kupanje, samo da je sunca.

Vrijeme za vikend uglavnom djelomice sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. Pri tom u petak uz prolazno više oblaka ponegdje će biti i malo kiše ili pljusak, a u gorskoj Hrvatskoj i u subotu. U petak u istočnim predjelima jugoistočni vjetar, a zatim u dane vikenda na kopnu će puhati povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Jutra svježa, no ni danju neće biti baš jako toplo. Oko 20, što je ispod prosjeka za rujan.

Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. U petak uglavnom u Istri ponegdje malo kiše, dok nova promjena vremena na more stiže sa subote na nedjelju. Glavninom će to biti Dalmacija, osobito jug u nedjelju. Tad su ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. U petak će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a zatim bura, koja će u nedjelju biti i jaka. I na moru sljedećih dana, manje toplo.