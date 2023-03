Klimatološki je počelo proljeće 1. ožujka, inače najvjetrovitijeg mjeseca u Hrvatskoj kojeg odlikuju velike vremenske promjene pa je u narodu još davno dobio nadimak: ožujak-luđak. U njemu su moguće i ljetne temperature, ali i naleti jake zime. Dani su nam se osjetno produljili, i već za 3 i pol tjedna pomičemo kazaljke sata. Vrijeme pred nama stoga je nestabilno, a više o vremenu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U unutrašnjosti jutro potpuno oblačno, a s obzirom na niske oblake, sivo i tmurno. Povremeno uz slabu kišu, lokalno i malo susnježice, a u gorju slabog snijega. Na obali sunčanije, djelomice sunčano uz umjerenu, na sjeveru i povećanu naoblaku. Lokalno malo kiše ili kratak pljusak, osobito na dalmatinskim otocima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na kopnu, a na većini obale bura, uglavnom samo umjerena. Najniža temperatura, u nizinama kopna oko 4, u gorju oko -1, a na obali od 6 na sjeveru do 12 Celzijevih stupnjeva na jugu.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj potpuno oblačno. Povremeno i lokalno je moguće još malo slabe kiše, no prema večeri će to biti sve rjeđa pojava i u većini će krajeva biti suho. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, slabiji nego ujutro, no svejedno će biti svježe, uz najvišu temperaturu između 4 i 7.

I u Slavoniji poslijepodne potpuno oblačno i tmurno. Povremeno će padati malo slabe kiše. Vjetar će biti slab, sjeveroistočni, a najviša temperatura oko 7 Celzijevih stupnjeva.

U Istri, Primorju i na Kvarneru poslijepodne manje oblaka i više sunca nego ujutro. I dalje će puhati bura, ali sve slabije, uglavnom umjereno do jako, a temperatura će rasti do najviše 12 ili 13 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici i dalje oblačno, povremeno je moguća slaba susnježica. Puhat će slab sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između 1 i 3.

Promjenjivo oblačno, uz česta sunčana razdoblja, ali i lokalne pljuskove bit će u Dalmaciji. Veća vjerojatnost za njih je na otocima. Južnije od Šibenika puhat će umjereno jugo, a sjevernije bura, koja će do večeri prevladati i zapuhati duž cijele obale, ali i dalje će biti samo umjerena. Temperatura na obali i otocima oko 15, a u unutrašnjosti oko 12.

Petak će u kopnenim krajevima još biti pretežno oblačan, iako su već i tad moguća kraća sunčana razdoblja, a onda za vikend posvuda sunčanije i osjetno toplije, temperatura će u poslijepodnevnim satima rasti iznad 10 stupnjeva, dok će ona jutarnja biti oko nule. Posvuda će biti suho, sa slabim vjetrom, a ujutro je moguća i kratkotrajna magla, osobito u nedjelju.

Na Jadranu u petak promjenjivo oblačno, u Dalmaciji uz malo kiše ili poneki pljusak, a zatim, u subotu i nedjelju pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i maestral pa će biti ugodnije nego posljednjih dana uz temperaturu oko 14 Celzijevih stupnjeva.

Dakle, ubrzo nam stiže zatopljenje, ponovno idemo na vrijednosti oko prosjeka za doba godine. Inače, dugoročna prognoza za ožujak ukazuje da će on u cjelini biti topliji od prosjeka, međutim, uz još poneki nalet hladnoće, najvjerojatnije sredinom i ponovno krajem mjeseca. Uz to, ožujak će vjerojatno biti kišovitiji i vjetrovitiji nego inače. Naravno, za pouzdanije i preciznije informacije, treba pratiti kratkoročnu prognozu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.