Kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Vrijeme će idućih nekoliko dana biti izuzetno povoljno zbog obilja sunca koje nas očekuje. Suncu će se posebno veseliti kontinentalci, s obzirom da ga je posljednjih 10-ak dana u kopnenim krajevima bilo vrlo malo ili ništa.



Ono na što valja posebno pripaziti tek su prilično niske jutarnje temperature. Naime, iduća dva, tri jutra bit će osjetno hladnija, živa u termometrima spuštat će se i nekoliko stupnjeva niže nego ovih dana. Najhladnije će biti u gorju gdje bi temperatura mogla i do -10, drugdje na kopnu bit će oko -5, vrlo blizu tome u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a na obali i otocima, od nula na sjeveru do 5 stupnjeva na jugu.

Zbog izrazito niskih jutarnjih temperatura izdana je i žuta razina upozorenja putem Meteoalarma. Posebno trebaju pripaziti kronični, a poglavito srčani bolesnici.

Inače, uz ovako niske temperature, očekuje se i umjeren, u gorju jak mraz, a mraza može biti i na sjevernom Jadranu. Prevladavat će sunčano vrijeme, u kopnenim krajevima dijelom vedro, u početku mjestimice s jutarnjom maglom.

U središnjoj Hrvatskoj će ponedjeljak biti hladan, ali lijep. I poslijepodne se u središnjoj Hrvatskoj očekuje djelomice ili čak pretežno sunčano. Može biti malo jugozapadnog vjetra, no sve u svemu mirno, uz temperaturu najčešće između 4 i 6 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji bit će dosta sunca, a tek krajem dana rijetko su moguće i slabe oborine. Puhat će slab jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 4 stupnja.



I u gorskoj Hrvatskoj će u ponedjeljak biti djelomice ili pretežno sunčan, na sjevernom Jadranu sunčano će prevladavati više-manje cijeli dan. Nakon nekoliko posebno vjetrovitih dana, u ponedjeljak će na moru puhati tek slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Danju u gorju oko 3, dok se na sjevernom Jadranu u najtoplijem dijelu dana očekuje između 8 i 12 stupnjeva.



I u Dalmaciji će ponedjeljak biti prevladavajuće sunčan dan, uz tek slabu ili umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, još jednom 10ak do 12 stupnjeva, a oko 8, nešto hladnije dakle, kao i danas bit će u zaleđu.

Što nas čeka u sljedećim danima

Do sredine tjedna u kopnenim krajevima uglavnom djelomice sunčano. Ujutro i dosta hladno, a ponegdje i maglovito. Slabe oborine izgledne su većinom u Slavoniji, no malo i doista rijetko. Uz jugozapadnjak u srijedu danju toplije, no već u četvrtak će ponovno dnevna temperatura biti niža. Tad nam stiže i novo jače naoblačenje pri čemu se mjestimice opet mogu očekivati slabe oborine.



Na Jadranu u utorak pretežno sunčano. U srijedu je ponegdje moguća pokoja kap kiše, a jače naoblačenje s mjestimičnom kišom i ovdje stiže u četvrtak. U noći na utorak duž cijelog Jadrana, a u utorak kasnije uglavnom u Dalmaciji jaka tramontana, potom će u srijedu puhati slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, a u četvrtak sjeverozapadnjak. Jutra će biti hladna, a dnevna temperatura moguće ponegdje čak i viša.



Iza četvrtka ostaje promjenjivo, te bi i dalje moglo biti slabih oborina.

