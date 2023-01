Veći dio ovog tjedna možemo računati na ne baš zimsko vrijeme. Od srijede će na kopnu biti nešto manje toplo, no i dalje nije to ni blizu onoj pravoj siječanjskoj zimi kakva ona zna i kakva bi trebala biti. Svakako iskoristite toplinu, no isto se nadamo da neće potrajati i značajnije poremetiti prirodne cikluse. Detalje o vremenu donosi Darijo Brzoja.

Pred nama je još jedan dan, donekle sličan ovome danas kad je riječ o temperaturi, a i naoblaci koja će i dalje favorizirati sjeverni Jadran i gorsku Hrvatsku, dok će sunčanih razdoblja i sunca općenito najviše biti u središnjim i istočnim krajevima te u Dalmaciji, kao i danas.

Puhat će slab do umjeren, u gorju na mahove jak jugozapadnjak, a na Jadranu slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 6 do 11, lokalno uz maglu mjestimice može biti hladnije, dok se na Jadranu očekuje minimalno 10ak do 14 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj većinom će biti sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, temperatura od 17 do 20 stupnjeva. Naša karta zato više izgleda kao da je riječ o prognozi za neki travanjski, a ne siječanjski dan.

Toplo i uglavnom sunčano bit će i u Slavoniji i Baranji. Isto tijekom dana malo oblaka, povremeno, puhat će jugozapadnjak, a temperatura će ovdje biti između 15 i 18 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu i sutra većinom oblačno, a rijetko mjestimice može pasti i malo kiše. U gorju ponegdje jak jugozapadnjak, na Jadranu većinom slabo do umjereno jugo. Iako neće biti toplo kao u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, za gorje je i ovih desetak do 15 stupnjeva koliko se očekuje mnogo više od uobičajenih vrijednosti za siječanj. Oko 15 sutra bit će i na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura će biti najčešće od 15 do 17 stupnjeva.

Idućeg tjedna promjenjivo oblačno

Većinu idućeg tjedna vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima kojih će ovisno o danu i području biti više ili manje. U gorju oblačnije, uz mogućnost za malo kiše, a u utorak navečer uz prolazno naoblačenje može je biti i drugdje u unutrašnjosti. Temperatura će se postupno sniziti, no još uvijek neće biti jako hladno.

I na Jadranu idućih dana sunčana razdoblja, opet više na jugu nego na sjeveru. Sjevernije stoji i dalje mogućnost i za malo kiše, a u četvrtak po koja kap može se očekivati i u Dalmaciji. U utorak navečer zapuhat će sjeverozapadnjak te u četvrtak okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura se na moru više-manje cijeli tjedan neće značajnije mijenjati.

I dolazimo do vikenda za koji stoji vjerojatnost za kišu. Kiše bi trebalo biti češće na Jadranu, a nešto malo i u unutrašnjosti. No sve skupa vrijeme će biti promjenjivije i oblačnije. Prve naznake za osjetno zahladnjenje, nosi nedjelja, no za kraj tjedna svakako u obzir valja uzeti i nesigurnost prognoze. Zato smo tu i sutra, i svaki dan s novim i osvježenim informacijama o vremenu.

