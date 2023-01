Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš cijeli je dan u Zagrebu bio u inspekciji bankomata, plaćao kunama i eurima.

Točno u ponoć ugostitelji su počeli vraćati eure. No kad se počele gužve, rijetko se tko toga držao. Jutro je pametnije od noći.

Pošta u Branimirovoj jedino mjesto gdje se u nedjelju mogu mijenjati kune za euro. "U mojim godinama treba se priviknuti na ne znam koju monetu već sada po redu", rekla je Zagrepčanka Dubravka dodavši da je obavila sve što je trebalo.

"Otvorili smo u sedam sati ujutro, a otvoreno je do ponoći. Već ujutro nekoliko je korisnika čekalo prije nego smo otvorili", rekao je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte dodavši da su tražili zamjenu kune u euro.

Goleš je testirao plaćanje u kunama s povratom u eurima.

"Prigodno za 1. siječnja šaljemo čestitku u kojoj želimo puno sreće, s eurom naravno, trebat će nam. Dobar dan, evo jedna čestitka za Hrvatsku. Plaćamo s 10 kuna, markica je 3.30. Blagajnik nam vraća 88 centi", rekao je Goleš.

Eurima su se plaćale i prve kave na splitskoj Rivi, no do konobara su češće stizale kune. "Imam još nešto u kunama sitniša pa ćemo to rješit ovih dana", kazao je Nino iz Splita.

Važne promjene i na moru: Granični policajac otkriva što očekuje one koji plovilima dolaze u Hrvatsku

Kako su se građani snašli prvoga dana u eurozoni? Jedna gospođa iz Splita otkrila je zanimljivu taktiku

Gospođa Anka iz Splita kazala je kako na kavu nije ponijela niti jedan euro. "Prije mi platile. To vam je najbolja izlika. Kažete da ne rade bankomati, onda vam svi plate kavu", istaknula je.

Bankomati su jutros uglavnom proradili, mobilne aplikacije ne.

Pokušali smo kovanicama platiti parking za sutra ujutro, ne radi. No, mjesta gdje se troše zadnji slavuji, tunjevi i medvjedi jesu autopraonice.

"Stare zalihe kuna, eure još tu ne primaju, ali nije bilo nikakvih problema", rekao je muškarac pored autopranice.

Euri su osvanuli i na banzinskim crpkama. Dizel - 1.44 benzin 1.28. "Preračunavam upravo", rekao je muškarac na bezinskoj postaji nakon što ga je Goleš upitao gleda li litre ili eure.

"Već deset minuta iza ponoći imali smo prvu transakciju. Sve kartice već iza jedan sat bile su u mogućnosti se prihvaćati", rekao je Goran Augustinović, direktor digitalne transformacije u Ini.

Pravo stanje stvari bit će vidljivo u ponedjeljak kad vrata otvore trgovine. Oni koji su radili i danas u nedjelju trebali bi po novom dobiti 50 posto veću dnevnicu.

"Apsolutno da je dodatna motivacija, ali smatram isto tako da je to zasluženo i pravedno", rekla je jedna konobarica.

U ponedjeljak je i prva isplata mirovina u eurima. Naoružajte se strpljenjem.

"Ljudi plešu valcer u kunama i eurima"

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš javio se uživo iz centra Zagreba nakon što je dan proveo u inspekciji bankomata te plaćao u kunama i eurima.

"Bilo je svega. I dalje ima svega. U gradu i dalje živo. Ljudi slave Novu godinu, šeću, ali i plešu valcer sa kunama i eurima. Uglavnom plaćaju kunama, a nazad primaju eure pa su tako danas kafići i restorani, benzinske postaje postali mjenjačnice, a njihovi djelatnici snašli su se tako-tako. Uglavnom koriste kalkulatore. Nisu im još sjele nove kovanice, a to je i glavna novost. Imat ćemo više kovanica, manje novčanica, pa će nam i novčanici biti nešto teži", izvijestio je Goleš.

Dodao je Goleš kako se može plaćati i karticama. "Uglavnom ovisi od koje banke. Primijetio sam da danas ljudi uglavnom primaju samo gotovinu kako ne bi došlo do neugodnosti jer, primjerice, mobilne aplikacije i dalje ne rade pa se ne mogu platiti režije ili prebaciti novac. Kad ste osuđeni samo na gotovinu, i to u novoj valuti, moram priznati, osjećao sam se kao turist", izvijestio je Goleš.

Gorivo od utorka skuplje

"Kad se sve zbroji i oduzme, nekako sam dojma da su se benzinske postaje najbolje uhodale. Dnevnik Nove TV doznaje kako će gorivo od utorka poskupjeti", izvijestio je Goleš.

Od utorka benzin bi trebao poskupjeti za 5 centi, a dizel za 3 centa. Pa će nove cijene biti 1.33 za benzin i 1.47 za dizel.

Ako vam konverzija još nije sjela najbolje, a uz sebe nemate kalkulator, benzin poskupljuje za 39 lipa, a dizel za 24.

Prosječni puni tank benzina tako će od utorka biti 66.5 eura, a dizela 73.5 eura.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.