Sunčani dani, ali ne i visoke temperature: Meteorolog otkrio što nas očekuje do kraja tjedna

U nedjelju i ponedjeljak ujutro preko nas se brzo premjestila jedna hladna fronta koja je donijela kišu, jak vjetar i pad temperature. U utorak će ta fronta već stići do Crnog mora, iza nje tlak zraka naglo raste, odnosno jača anticiklona koja donosi stabilizaciju i razvedravanje. Pred nama su tako sunčani, ali hladniji dani, na kopnu uz sve češću maglu.



Magla će mjestimice biti već u utorak ujutro, iako će još biti relativno rijetka i kratkotrajna. Najvjerojatnija je u središnjoj Hrvatskoj, Posavini i Lici, dok će drugdje na kopnu biti sunčano i pretežno vedro, kao i na Jadranu.

Slab vjetar, pretežno vedro

Jutro će biti svježe i hladno. Na obali s minimalnom temperaturom od 9 do 13 te uz umjerenu do jaku buru. U unutrašnjosti između 1 i 5 Celzijevih stupnjeva.

Tamo gdje će ujutro biti magle, razvedrit će se do podneva, tako da će poslijepodne biti sunčano u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, samo rijetko uz malo oblaka. Vjetar će biti vrlo slab, promjenjiva smjera, a najviša temperatura oko 14 stupnjeve.

Puno sunca i pretežno vedro nebo bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti slična kao na zapadu – 13, 14 stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju, i u utorak će biti pretežno vedro. Bura će oko podneva slabjeti i okretati na umjerenu tramontanu. Ipak, bit će i dalje pomalo svježe. Na obali uglavnom oko 18, a u Gorskom kotaru i Lici desetak Celzijevih stupnjeva.

I u Dalmaciji obilje sunca s vedrim nebom. Bura će popodne slabjeti i okretati na tramontanu, puhat će uglavnom umjereno, samo povremeno još i jako. Zato će, unatoč ovoj temperaturi od 16 do 19 stupnjeva, biti pomalo svježe.

Jutra će sredinom tjedna postati još hladnija

Sredinom tjedna nastavlja se stabilno vrijeme. U unutrašnjosti će sve češće biti magle koja se može zadržati veći dio prijepodneva, osobito u četvrtak i petak. Jutra će postati još malo hladnija. Temperatura će se spuštati gotovo do nule, dok će danju rasti do vrijednosti između 10 i 14 stupnjeva, osim na područjima s duljom maglom gdje će ostati hladnije od toga.

Na Jadranu sunčano, često i vedro, a bit će i toplije nego u utorak jer će bura potpuno oslabjeti. Od srijede će se tako izmjenjivati slab burin i maestral. U petak je i na obali lokalno moguća magla, osobito oko Istre. Temperatura će većinom biti od 10 stupnjeva ujutro do 18, 19 poslijepodne.

U svakom slučaj, ovaj će tjedan biti svježiji nego prošli. Osobito u unutrašnjosti gdje ćemo ujutro često imati maglu, a ona će se u nekim krajevima i dugo zadržavati. Ako vam bude nedostajalo sunce, uvijek možete otići u planine, gdje će ovaj tjedan biti sunčanije i toplije nego u nizinama. A i na Jadranu će biti sunčano i ugodno, bura je već u ponedjeljak oslabjela, u utorak će još samo ujutro biti umjerena do jaka, a onda do kraja tjedna neće više tako jako puhati.