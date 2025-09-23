Pljuskovi i grmljavina diljem zemlje: Lokalno moguća i mjesečna količina padalina

Najnestabilniji dio Europe upravo je ovaj naš. Imamo jedan veliki frontalni sustav koji se proteže od Afrike preko Italije i Hrvatske, sve do Rusije. No baš je ovdje na malom prostoru Jadrana koncentrirano najviše sastojaka koji potiču jake pljuskove. Jedan od uzroka za to je, još uvijek, toplo more. Zato je noćas i u srijedu na našoj obali velika vjerojatnost za obilnu kišu, ali i pijavice.

Nestabilno je već sada, no tijekom noći će postati još nestabilnije. Tako će jutro biti pretežno oblačno. Sunčana razdoblja moguća su u Slavoniji i Dalmaciji, osobito dalje na istoku i jugu. Dok je najveća vjerojatnost za kišu u zapadnim predjelima zemlje: u Istri, Primorju, Gorskom kotaru, Lici i središnjoj Hrvatskoj. Pri tome će uz obalu lokalno pasti obilna količina u kratko vrijeme i moguće su bujične poplave.

Što se tiče vjetra, u Dalmaciji će puhati umjereno do jako jugo, na sjevernom Jadranu bura i levant, a na kopnu slab do umjeren sjeverac. Minimalna jutarnja temperatura bit će oko 14, a na obali od 18 do 22.

I drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će oblačan i kišovit. Štoviše, kiša će biti češća i jača nego ujutro. Pri tome će i zahladnjeti za još nekoliko stupnjeva u odnosu na danas, tako da će biti relativno svježe, oko 18 stupnjeva, uz slab do umjeren sjeverac koji će još malo pojačavati dojam svježine.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu može biti i sunčanih razdoblja, iako će prevladavajuće biti oblačno. Povremeno je moguće malo kiše, s time da je znatno veća vjerojatnost za nju navečer. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i bit će oko 5 stupnjeva hladnije nego danas.

U Istri i Primorju poslijepodne promjenjivo do pretežno oblačno, i dalje s lokalnom kišom i pljuskovima, iako će ih biti manje nego ujutro. Vjetar će okrenuti na tramontanu, a najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 24.

U Gorskom kotaru i Lici oblačno, često s kišom i pljuskovima koji sredinom dana lokalno mogu biti jače izraženi. Temperatura od 15 do 18.

U Dalmaciji će popodne biti nestabilnije i oblačnije nego ujutro. Zato je sve veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. A moguće je i nevrijeme s obilnom kišom. Umjereno do jako jugo okrenut će na tramontanu, prvo na sjeveru, a kasnije i na jugu. Najviša temperatura od 24 do 26.

Prognoza za nastavak tjedna

U četvrtak će se u unutrašnjosti vrijeme prolazno smiriti, razvedravat će se, imat ćemo više sunčanih razdoblja i samo rijetko kišu. No u petak već novo pogoršanje koje će se protegnuti i na subotu. I tad će još zahladnjeti. Vjetar će ovih dana biti uglavnom slab i promjenjiva smjera. Temperatura dakle u daljnjem padu, pa će već od petka maksimalna biti ispod 20 stupnjeva.

Na Jadranu u četvrtak i petak više sunca. I samo će rijetko biti lokalnih pljuskova. No u subotu se vrijeme ponovno kvari, uz sve veću vjerojatnost za kišu. Vjetar će mijenjati smjer, od tramontane u četvrtak, preko juga u petak, pa na buru u subotu. Pri tome će i zahladnjeti, nakon dugo vremena, dnevna temperatura bit će ispod 25.

Sve u svemu, noćas i u srijedu bit će vrlo nestabilno. Očekujemo obilnu kišu koja lokalno može dovesti do bujičnih poplava. Ta opasnost je najveća na potezu od Cresa do Zadra, gdje će u drugom dijelu noći i sutra prijepodne pasti najviše kiše. Lokalno je moguće više od 70 mm što su vrijednosti blizu mjesečnog prosjeka! Dalje prema jugu i sjeveru, ta je opasnost ipak nešto manja, iako se ne može isključiti…

Zato u svakom slučaju, treba pratiti radarsku sliku, ali i upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda na njihovim internetskim stranicama.