Prvi ovosezonski snijeg pada na Sljemenu! Kamere na vrhu Zagrebačke gore zabilježile su kako su pahulje zabijelile krajolik.

Ostvarile su se tako prognoze da će pad temperature donijeti susnježicu. No snijega neće biti u svim dijelovima zemlje.

Snijeg na Sljemenu Foto: Whatsupcams.com

"Ponajprije će ga biti na planinama iznad 500 metara, a onda će u petak padati i u nekim nižim predjelima", najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić te naglasio kako ne očekuje da će se snijeg dugo zadržavati na tlu niti stvarati neki značajniji pokrivač.

"U većini nizinskih krajeva to će više biti dekorativno", dodaje.

Kako snijeg pada na Sljemenu, možete pratiti na stranici Whatsupcam.com.

Najviše snijega bit će u Gorskom kotaru i Lici, između 15 i 30 centimetara, napominje meteorolog. U Slavoniji će pasti od 2 do 10 centimetra, a najmanje u središnjoj Hrvatskoj, od nula do 5 centimetara. Neka će mjesta i ovdje ostati potpuno bez snijega. Vikić-Topić napominje da je prognoza snijega uvijek pomalo varljiva stvar, mijenja se iz dana u dan.

DHMZ za sutra najavljuje pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, u noći i ujutro na istoku moguć poneki pljusak kiše ili snijeg. Poslijepodne sa zapada stiže porast naoblake. Navečer mjestimice kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu, a u višem gorju Gorske Hrvatske i susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, krajem dana i jak, osobito u gorju. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i bura.

Prognoza za četvrtak Foto: DHMZ

U drugom dijelu dana u okretanju na jugozapadni i jugo, navečer u jačanju na jak i olujan. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, na Jadranu od 11 do 15 °C.

