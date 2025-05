Predsjednica Skupštine Srbije i bivša premijerka Ana Brnabić u razgovoru za televiziju Pink otkrila je kakvo je stanje predsjednika Aleksandra Vučića.

Podsjetimo, nakon što mu je na Floridi naglo pozlilo Vučić je hitno doputovao u Beograd te je primljen u bolnicu zbog visokog tlaka. Ubrzo je otpušten na kućnu njegu.

"Čujemo se redovno. Njemu je savjetovano strogo mirovanje par dana, to mu najteže pada. Svi ga savjetujemo da posluša savjet liječnika. Čujem se sa Sinišom i sa Suzanom, oni imaju različito viđenje incidenta, ali oboje su veoma potreseni. Meni je najvažnije da je predsjednik tu u Srbiji, i da je u stabilnom stanju", rekla je Brnabić na TV Pink.

Dodala je i da je dobila puno poziva dužnosnika iz regije i iz EU koji su, kaže, bili zabrinuti prije nego su se pojavile informacije liječnika da je Vučić stabilno, pišu Novosti.

Oporba i pojedini komentatori smatraju da je priča o Vučićevom lošem zdravstvenom stanju samo spin kako bi prikrio fijasko koji mu se dogodio u Americi nakon što mu je zabranjen ulazak u rezidenciju Mar-a-Lago američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Ljudi su pomislili, što bi se dogodilo da on nije bio OK? Ljudi koji žele rušiti Srbiju žele loše Aleksandru Vučiću, jer on je simbol stabilnosti i napretka u Srbiji", poručila je Brnabić.