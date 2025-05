El Dorado ilegalne gradnje u Sevidu se nastavlja punom parom. Netko i dalje ondje nasipava plažu, a oni koji bi trebali vidjeti ovaj problem, očito su prezaposleni pa se lakše praviti slijep nego taj isti problem riješiti.

Ponovno je snimljen i crveni bager koji je viđen na gradilištu s dvije višekatnice ispred kojih se i uređuje plaža. Ovaj tjedan su gradilište s višekatnicama posjetili građevinski inspektori Državnog inspektorata.

"Ovim putem vas obavještavamo da je građevinska inspekcija obavila inspekcijski očevid predmetne lokacije temeljem kojeg je pokrenut upravni postupak te je gradilište zatvoreno postavljanjem posebnog službenog znaka građevinske inspekcije", poručili su iz Inspektorata.

U Sevidu na moru bila je reporterka Dnevnika Nove TV Tee Johman Nitraj koja je provjerila situaciju na gradilištu. Radilo se i u nedjelju, a iako je ekipa Poziva obišla cijelo gradilište, i dalje nema ploče tko tamo gradi i što.

Također nigdje nema ni znaka Državnog inspektorata da je gradilište zatvoreno. Podsjetnik - ako se ploča ukloni, riječ je o povredi službenog znaka i to je kazneno djelo

"Ovdje se radi od jutra do mraka, svaki dan. Rade strani radnici tako da se s njima manipulira, rade samo što im kaže šef i to je to", rekao je mještanin Sevida na moru Željko Vidović.

"Šalje se poruka mještanima da je ovo ovdje korupcija i da svatko može raditi što god hoće! Možete doći na ovu obalu i iskrcati bilo što, napraviti bilo što, zasaditi bilo što... Nikakve posljedice nećete osjetiti", rekao je Vidović.

Osvrnuo se i na nasipavanje plaže. "To je dohranjivanje plaže, a ljudi su shvatili da je to nakaradno. Kada dođe plimni val, to će sve otići u more i začepiti pore. U ovom moru je više sve mrtvo", dodao je.

