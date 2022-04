Hladna epizoda sa snijegom i u nizinama, a na Jadranu i priobalju mjestimice s ekstremnim količinama oborina, polako ide svom kraju. Od ponedjeljka u naše će krajeve pritjecati svakim danom sve topliji zrak.

Ciklonalni vrtlog s oborinskim i grmljavinskim oblacima postupno slabi, a s njime i dotok hladnog zraka sa sjevera kontinenta.

U nedjelju ujutro još će posvuda biti umjereno do pretežno oblačno ponegdje s uglavnom slabim oborinama. Na jugu još mjestimice pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, a na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na moru između 3 i 8 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj umjereno i znatno oblačno te uglavnom suho. Prema kraju dana djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Poslijepodne temperatura od 6 do 9 stupnjeva.

U istočnim krajevima većinom oblačno povremeno s kišom, a ponegdje susnježicom i snijegom. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 5 do 7 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno ponegdje uz mogućnost slabog snijega. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U gorskom području puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena, podno Velebita jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura u gorju od 4 do 7, na Jadranu od 9 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, na krajnjem jugu i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjerena do jaka bura, na jugu jugozapadnjak. Temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

Od ponedjeljka u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano i svakim danom sve toplije. Puhat će povremeno umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. U ponedjeljak ujutro u unutrašnjosti ponegdje slab mraz.

U Dalmaciji u ponedjeljak još malo kiše. Zatim će na većem dijelu Jadrana prevladavati sunčano. U srijedu mjestimice umjerena naoblaka. U ponedjeljak jugo, zatim zapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom porastu.

